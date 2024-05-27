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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Больше месяца в центре Ростова будет ограниченно движение

На Красноармейской в Ростове ограничат движение транспорта

27 мая 2024, 12:21
Фото: rostov-gorod.ru
Больше месяца в центре Ростова будет ограниченно движение
С 4 июня в центре Ростова ограничат движение транспорта. Более месяца на участке по улице Красноармейской будут производиться работы на подземных коммуникациях, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В Ростове-на-Дону с 4 июня по 10 июля будет проходить ремонт системы ливневой канализации. На этот период перекроют дорогу по улице Красноармейской от проспекта Кировского до переулка Крепостного. Временно в этой части города проезд будет ограничен.

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Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее улицы города перекрывали для проведения велопарада. Более семи тысяч ростовчан приняло участие в заезде.

До этого на Малиновского произошла коммунальная авария. Ростовчане засняли большие потоки воды, бьющие вверх. Вода полностью затопила проезжую часть.

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