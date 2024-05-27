На Красноармейской в Ростове ограничат движение транспорта

В Ростове-на-Дону с 4 июня по 10 июля будет проходить ремонт системы ливневой канализации. На этот период перекроют дорогу по улице Красноармейской от проспекта Кировского до переулка Крепостного. Временно в этой части города проезд будет ограничен.