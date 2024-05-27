Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По информации канала, в вечернее время в районе остановки «Парковый переулок» два человека побили стекла комплекса. Аналогичный случай произошел на следующий день на «НИИ связи».
Автор написал, что уже обратился в полицию по этому поводу. Также он попросил откликнуться очевидцев происшествия.
«В прошлый раз благодаря вашей помощи личность нарушителя удалось установить. Надеемся, что и сейчас у нас получится найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в публикации.
Ранее вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом.