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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге

Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге

27 мая 2024, 05:42
Фото: 1MI
В Таганроге неизвестные разбили новые остановки трамваев, говорится в Telegram-канале «Таганрогский трамвай».

По информации канала, в вечернее время в районе остановки «Парковый переулок» два человека побили стекла комплекса. Аналогичный случай произошел на следующий день на «НИИ связи».

Фото: Таганрогский трамвай

Автор написал, что уже обратился в полицию по этому поводу. Также он попросил откликнуться очевидцев происшествия.

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«В прошлый раз благодаря вашей помощи личность нарушителя удалось установить. Надеемся, что и сейчас у нас получится найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в публикации.

Ранее вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Трамвай#Очевидцы#Вандалы#Происшествия
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