Новый рынок за полмиллиарда рублей открыли в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В строительство рынка вложили 520 миллионов рублей. Инициатором проекта выступает ООО «Казачий». Возводить рынок начали два года назад.
Площадь торгового объекта составляет 110 тысяч квадратных метров. Купить там можно строительные материалы, садовую технику и инструменты, рыболовные и охотничьи принадлежности, детские игрушки.
В открытых источниках указывается, что ООО «Казачий» зарегистрировано в Аксае в 2022 году. Директором компании является бизнесмен Сергей Греков. Основным видом деятельности компании значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Тем временем застроить территорию, где ранее располагались известные аксайские рынки власти пока не могут. Перевести участки из частных в муниципальные получится у чиновников лишь после окончания судов над предыдущими владельцами.