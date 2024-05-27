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Остров с редкими птицами включат в природно-заповедный фонд Ростовской области

Остров с редкими птицами включат в природно-заповедный фонд Ростовской области

27 мая 2024, 13:37
Фото: Государственный природный биосферный заповедник Ростовский
Остров с редкими птицами включат в природно-заповедный фонд Ростовской области
Минприроды Ростовской области планирует включить остров Заливной в состав заповедника «Ростовский», сообщили в правительстве региона.

На заседании общественного совета при Минприроды РФ обсудили развитие заповедников в стране. В обсуждении принял участие министр природы Ростовской области Михаил Фишкин. Он рассказал, что природно-заповедную зону региона расширят за счет острова Заливной.

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Сообщается, что остров включат в состав заповедника «Ростовский». Фишкин рассказал, что Заливной является местом гнездования редких видов околоводных птиц, занесенных в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами. Проект реализуют в парке птиц «Малинки».

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