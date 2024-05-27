Остров с редкими птицами включат в природно-заповедный фонд Ростовской области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
На заседании общественного совета при Минприроды РФ обсудили развитие заповедников в стране. В обсуждении принял участие министр природы Ростовской области Михаил Фишкин. Он рассказал, что природно-заповедную зону региона расширят за счет острова Заливной.
Сообщается, что остров включат в состав заповедника «Ростовский». Фишкин рассказал, что Заливной является местом гнездования редких видов околоводных птиц, занесенных в Красную книгу России.
Ранее сообщалось, что под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами. Проект реализуют в парке птиц «Малинки».