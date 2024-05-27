Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Участники рейда искали иностранцев, которые незаконно работают в стране. Рейды прошли на производственных объектах Аксайского района. На видео, опубликованном пресс-службой МВД, видно, что мероприятия проходят на одном из овощных оптовых рынков.
Всего проверили 150 человек, 50 из которых являются иностранными гражданами. Кроме того, это коснулось восьми натурализованных граждан, которые подлежат призыву в армию. Им вручили повестки о постановке на воинский учет.
Также полицейские выявили факты незаконного пребывания в России. А у сотрудников транспортного предприятия не оказалось водительских прав.
В результате рейдов по фактам нарушений составили протоколы.
Ранее в полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов.