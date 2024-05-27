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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Представители военкомата массово вручали повестки на рынках в Ростовской области

Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области

27 мая 2024, 08:07
Фото: МВД по Ростовской области
Представители военкомата массово вручали повестки на рынках в Ростовской области

Нарушения обнаружили во время массовой проверки мигрантов в Ростовской области

В Ростовской области прошли проверки мигрантов, в которых участвовали представители военкоматов, сообщили в региональном УМВД.

Участники рейда искали иностранцев, которые незаконно работают в стране. Рейды прошли на производственных объектах Аксайского района. На видео, опубликованном пресс-службой МВД, видно, что мероприятия проходят на одном из овощных оптовых рынков.

Всего проверили 150 человек, 50 из которых являются иностранными гражданами. Кроме того, это коснулось восьми натурализованных граждан, которые подлежат призыву в армию. Им вручили повестки о постановке на воинский учет.

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Также полицейские выявили факты незаконного пребывания в России. А у сотрудников транспортного предприятия не оказалось водительских прав.

В результате рейдов по фактам нарушений составили протоколы.

Ранее в полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Иностранцы#Проверки мигрантов
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