Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области

На что только не идут сегодня мошенники, чтобы завладеть личными данными ростовчан. Житель Ростова Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что получил электронное письмо, в котором его уведомили о возбуждении исполнительского производства из-за задолженности по оплате штрафных санкций.