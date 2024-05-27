Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На что только не идут сегодня мошенники, чтобы завладеть личными данными ростовчан. Житель Ростова Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что получил электронное письмо, в котором его уведомили о возбуждении исполнительского производства из-за задолженности по оплате штрафных санкций.
Уточняется, что погасить задолженность следует в ближайшие пять дней. Письмо подписано якобы старшим судебным приставом-исполнителем, советником юстиции 2 класса Межрайонного отдела Управления федеральной службы судебных приставов А. С. Перминовым.
«Первое, что меня насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745. Согласитесь, что такой адрес вряд ли может быть у правоохранительных органов. И второе — обезличенное обращение, в том числе и отсутствие намека на Ростовскую область», — отмечает Иван.
К письму был прикреплен файл — в pdf формате. В таких файлах, как правило, не содержится вирус. Однако, присмотревшись внимательно, ростовчанин выяснил, что на самом деле файл представляет собой вредоносную ссылку.
«Попытка нажать на этот файл наверняка бы привела к переходу по вредоносной ссылке, а это может обернуться утратой личных данных», — делится информацией собеседник.
Ростовчанин рекомендует внимательно изучать присланную корреспонденцию на предмет вредоносных ссылок и ни в коем случае не пытаться скачивать сомнительные файлы.
«Позже я проверил информацию на госуслугах и, как и предполагал, никаких штрафов у меня нет», — констатирует Иван.
Ранее RostovGazeta подробно выясняла, как ростовчанам защитить мобильные от утраты личных данных.