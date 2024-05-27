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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

Ростовчанин назвал новый способ воровства личных данных по скрытой ссылке в письме

Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области

27 мая 2024, 08:15
Фото: Unsplash
Ростовчанин назвал новый способ воровства личных данных по скрытой ссылке в письме

Жители Ростовской области стали получать письма от приставов с опасными ссылками

В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова. Он сообщил о получении странного электронного письма, подписанного якобы Федеральной службой судебных приставов, и прикрепленном к нему файлу, открывать который не следует.

На что только не идут сегодня мошенники, чтобы завладеть личными данными ростовчан. Житель Ростова Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что получил электронное письмо, в котором его уведомили о возбуждении исполнительского производства из-за задолженности по оплате штрафных санкций.

Уточняется, что погасить задолженность следует в ближайшие пять дней. Письмо подписано якобы старшим судебным приставом-исполнителем, советником юстиции 2 класса Межрайонного отдела Управления федеральной службы судебных приставов А. С. Перминовым.

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«Первое, что меня насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745.»«Первое, что меня насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745.»
«Первое, что меня насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745.»
Фото: Unsplash
«Первое, что меня насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745. Согласитесь, что такой адрес вряд ли может быть у правоохранительных органов. И второе — обезличенное обращение, в том числе и отсутствие намека на Ростовскую область», — отмечает Иван.

К письму был прикреплен файл — в pdf формате. В таких файлах, как правило, не содержится вирус. Однако, присмотревшись внимательно, ростовчанин выяснил, что на самом деле файл представляет собой вредоносную ссылку.

«Первое, что насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745. Согласитесь, что такой адрес вряд ли может быть у правоохранительных органов», — отмечает Иван.«Первое, что насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745. Согласитесь, что такой адрес вряд ли может быть у правоохранительных органов», — отмечает Иван.
К письму был прикреплен файл — в pdf формате, за которым скрывается вредоносная ссылка. К письму был прикреплен файл — в pdf формате, за которым скрывается вредоносная ссылка.
«Первое, что насторожило, это обратный адрес судебных приставов — iqixayuf745. Согласитесь, что такой адрес вряд ли может быть у правоохранительных органов», — отмечает Иван.
Фото: скрин письма читателя / rostovgazeta.ru
«Попытка нажать на этот файл наверняка бы привела к переходу по вредоносной ссылке, а это может обернуться утратой личных данных», — делится информацией собеседник.

Ростовчанин рекомендует внимательно изучать присланную корреспонденцию на предмет вредоносных ссылок и ни в коем случае не пытаться скачивать сомнительные файлы.

«Позже я проверил информацию на госуслугах и, как и предполагал, никаких штрафов у меня нет», — констатирует Иван.

Ранее RostovGazeta подробно выясняла, как ростовчанам защитить мобильные от утраты личных данных.

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