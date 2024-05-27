Режим ЧС из-за засухи могут объявить в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Директор ГЦАС «Ростовский» рассказала, что на данный момент готовятся акты, которые подтвердят гибель озимых из-за майских холодов. Часть посевов не удалось спасти. Однако некоторая доля урожая была застрахована.
На сегодняшний день заморозки не единственная проблема. В некоторых районах Ростовской области уже продолжительное время нет осадков, что может привести к засухе. Если такая тенденция продолжиться еще хотя бы 10 дней, то высока вероятность того, что в южном регионе объявят режим ЧС.
Так как в последнее время в области держится прохладная погода, посевы защищены от дальнейшего негативного воздействия. Однако осадки в любом случае крайне необходимы.
Ольга Назаренко отметила, что уборка урожая начнется уже в 20-х числах июня.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростов-на-Дону накроет жара до +30 градусов.