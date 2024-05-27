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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Ростовской области может наступить засуха из-за отсутствия осадков

Режим ЧС из-за засухи могут объявить в Ростовской области

27 мая 2024, 09:37
Фото: Unsplash
В Ростовской области может наступить засуха из-за отсутствия осадков
В Ростовской области погибло 6% посевов озимых из-за резкого понижения температуры в мае. В южный регион могут ввести режим ЧС, сообщает «Молот» с отсылкой на директора государственного центра агрохимической службы «Ростовский» Ольгу Назаренко.

Директор ГЦАС «Ростовский» рассказала, что на данный момент готовятся акты, которые подтвердят гибель озимых из-за майских холодов. Часть посевов не удалось спасти. Однако некоторая доля урожая была застрахована.

На сегодняшний день заморозки не единственная проблема. В некоторых районах Ростовской области уже продолжительное время нет осадков, что может привести к засухе. Если такая тенденция продолжиться еще хотя бы 10 дней, то высока вероятность того, что в южном регионе объявят режим ЧС.

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Так как в последнее время в области держится прохладная погода, посевы защищены от дальнейшего негативного воздействия. Однако осадки в любом случае крайне необходимы.

Ольга Назаренко отметила, что уборка урожая начнется уже в 20-х числах июня.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростов-на-Дону накроет жара до +30 градусов.

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