Режим ЧС из-за засухи могут объявить в Ростовской области

На сегодняшний день заморозки не единственная проблема. В некоторых районах Ростовской области уже продолжительное время нет осадков, что может привести к засухе. Если такая тенденция продолжиться еще хотя бы 10 дней, то высока вероятность того, что в южном регионе объявят режим ЧС.