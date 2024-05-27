Родители сдали сына-вандала, разгромившего новую остановку в Таганроге

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Вандалы разбили остановки «Парковый переулок» и «НИИ связи». Молодые люди разнесли стекла новеньких остановочных комплексов и сбежали. На камеры слежения попали лица вандалов. К их поискам подключилась полиция и неравнодушные граждане.
Вскоре одного из преступников в офис «Таганрогского трамвая» привели сами родители. Затем юноша направился для дачи показаний в полицию. Авторы проекта отметили, что задержать хулигана удалось благодаря неравнодушию жителей Таганрога.
Ранее вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом.