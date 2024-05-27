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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Родители сдали сына-вандала, разгромившего новую остановку в Таганроге

Родители сдали сына-вандала, разгромившего новую остановку в Таганроге

27 мая 2024, 14:07
Фото: ТГ-канал «Таганрогский трамвай»
Родители сдали сына-вандала, разгромившего новую остановку в Таганроге
В Таганроге нашли вандала, разбившего новую остановку, сообщили авторы проекта «Таганрогский трамвай».

Вандалы разбили остановки «Парковый переулок» и «НИИ связи». Молодые люди разнесли стекла новеньких остановочных комплексов и сбежали. На камеры слежения попали лица вандалов. К их поискам подключилась полиция и неравнодушные граждане.

Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге
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Вскоре одного из преступников в офис «Таганрогского трамвая» привели сами родители. Затем юноша направился для дачи показаний в полицию. Авторы проекта отметили, что задержать хулигана удалось благодаря неравнодушию жителей Таганрога.

Ранее вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом.

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