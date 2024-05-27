rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли ее письмо

Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо

27 мая 2024, 11:45
Фото: Unsplash
Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли ее письмо
Родители студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону, которая пропала в феврале, обнаружили ее письмо, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Несколько месяцев назад в Каспийске пропала девушка по имени Анна. Она приехала в город для участия в соревнованиях по тайскому боксу, но одержать победу ей не удалось. После этого она вышла из спортивного комплекса и пропала. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря. В настоящее время продолжаются поиски, но пока нет никаких зацепок.

Теперь издание написало, что родные девушки нашли у нее в телефоне письмо, которое она отправила в зону спецоперации. На своем смартфоне девушка сфотографировала лист бумаги формата А-4, на котором аккуратно написала свое послание.

Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку
Узнать подробнее

В нем она выразила слова поддержки бойцам.

«Я знаю, что вам тяжело, вы рискуете своей жизнью, обеспечиваете чистое небо над головами. За вами — миллионы человеческих жизней», — говорится в письме.

Она пожелала бойцам вернуться домой здоровыми.

О том, как проходят поиски, читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницуВ Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 годуПолиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пропажа#Соревнования#Происшествия#Анна Цомартова
Подпишитесь
Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге
Сегодня, 05:42
Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области
Сегодня, 08:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер
Сегодня, 08:11
Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области
Сегодня, 08:07
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани
Вчера, 10:25
"