Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Несколько месяцев назад в Каспийске пропала девушка по имени Анна. Она приехала в город для участия в соревнованиях по тайскому боксу, но одержать победу ей не удалось. После этого она вышла из спортивного комплекса и пропала. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря. В настоящее время продолжаются поиски, но пока нет никаких зацепок.
Теперь издание написало, что родные девушки нашли у нее в телефоне письмо, которое она отправила в зону спецоперации. На своем смартфоне девушка сфотографировала лист бумаги формата А-4, на котором аккуратно написала свое послание.
В нем она выразила слова поддержки бойцам.
«Я знаю, что вам тяжело, вы рискуете своей жизнью, обеспечиваете чистое небо над головами. За вами — миллионы человеческих жизней», — говорится в письме.
Она пожелала бойцам вернуться домой здоровыми.
О том, как проходят поиски, читайте в материале RostovGazeta.