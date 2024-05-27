Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо

Несколько месяцев назад в Каспийске пропала девушка по имени Анна. Она приехала в город для участия в соревнованиях по тайскому боксу, но одержать победу ей не удалось. После этого она вышла из спортивного комплекса и пропала. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря. В настоящее время продолжаются поиски, но пока нет никаких зацепок.