«Ростелеком» поддержал южный образовательный форум «Молодая волна. В движении»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Событие состоялось на территории детского комплекса «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области. Национальный провайдер организовал на площадке мероприятия проводной и беспроводной интернет. За время проведения форума по сетям «Ростелекома» было получено и передано более 14 тыс. Гб трафика.
«Такие мероприятия, как этот форум, всегда играют большую роль в становлении современной молодежи, их мышления и будущих успехов. Мы стараемся всегда поддерживать талантливых ребят и помогать воспитывать кадры для цифровой экономики. Наше партнерство с „Молодой волной“ развивается уже десять лет, и за это время мы видим, как растет популярность форума, число его участников и уровень знаний ребят. Уверен, что впереди нас ждет еще много интересных открытий», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент на юге, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
В этом году форум расширился и впервые проходил в три смены. В общей сложности его посетили более 1500 участников. Каждая смена была разделена на тематические треки, посвященные экологии, спорту, добровольчеству, патриотическому воспитанию, туризму, медиа, культуре и творчеству.
Помимо цифровых сервисов «Ростелеком» развернул на форуме интерактивную площадку, на которой участники могли отдохнуть, послушать музыку и поиграть в VR-игры. В дневное время в нем проходили образовательные лекции от экспертов провайдера. Представители «Ростелекома» рассказали участникам о технологических трендах и профессиях в ИТ, кибербезопасности, нейросетях и других полезных для развития молодежи темах.
«За 10 лет партнерства в разных проектах на юге России мы убедились, что „Ростелеком“ всегда расширяет масштаб цифровых возможностей. Форум „Молодая волна“ — интерактивная образовательная площадка, работающая на протяжении пяти дней подряд для каждой смены. Она ежегодно собирает большое количество увлеченных ребят. И „Ростелеком“ всегда с успехом помогает нам обеспечить их связью и помочь в организации их досуга и образования, особенно в цифровом направлении, что сегодня наиболее актуально», — отметил Денис Белаш, директор ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив».
В этом году форум носил окружной статус. Организаторами мероприятия выступил комитет по молодежной политике Ростовской области, Агентство развития молодежных инициатив (АРМИ) совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.