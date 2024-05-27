«Ростелеком» поддержал южный образовательный форум «Молодая волна. В движении»

«Такие мероприятия, как этот форум, всегда играют большую роль в становлении современной молодежи, их мышления и будущих успехов. Мы стараемся всегда поддерживать талантливых ребят и помогать воспитывать кадры для цифровой экономики. Наше партнерство с „Молодой волной“ развивается уже десять лет, и за это время мы видим, как растет популярность форума, число его участников и уровень знаний ребят. Уверен, что впереди нас ждет еще много интересных открытий», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент на юге, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».