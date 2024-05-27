Ростовской области грозит ЧС из-за засухи и исчезновение раков

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Газета «Молот» со ссылкой на директора Государственного центра агрохимической службы «Ростовский» Ольгу Назаренко сообщила о гибели 6% посевов в регионе из-за майских заморозков. Назаренко рассказала изданию, что сейчас готовятся акты, подтверждающие гибель озимых. Эксперт отметила, что часть урожая была застрахована.
Но майские заморозки — не единственная угроза урожаю. В ряде районов Ростовской области наблюдается продолжительное отсутствие осадков. Муниципалитетам грозит засуха. Если обильных дождей не будет еще хотя бы десять дней, в регионе могут объявить режим ЧС.
Напомним, уборка урожая стартует в Ростовской области в 20-х числах июня.
Зоолог Сергей Дудкин в интервью «КП — Ростов-на-Дону» отметил, что в магазинах региона из продажи пропадают донские раки. При этом запасы раков в Ростовской области остаются на том же уровне, что и раньше.
По информации ученого, в этом году в регионе промышленно можно выловить 19,4 тонны раков. Из них 1,6 тонны приходится на реку Дон. При этом не для продажи можно ловить не более 30 экземпляров в день.
Стоит учитывать, что из общего объема в 19,4 тонны раков часть отправят на продажу в другие регионы. Стабилизировать ситуацию могли поставки раков из Армении и Алтая. Но доставить их нельзя из-за закрытого в Ростове аэропорта.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что инвесторы из Китая заинтересованы в развитии закрытых в регионе аэропортов. Речь идет о пяти аэродромах, ранее функционировавших в регионе. Воздушные гавани включили в стратегию развития транспортного комплекса региона до 2030 года.
По словам Голубева, вопрос участия китайских инвесторов в проекте требует проработки. Для начала необходимо разобраться с финансированием проекта из бюджета Российской Федерации.
«Это не только региональная тема», — пояснил губернатор.
Он добавил, что развитие аэропортов может проходить только на основе государственно-частного партнерства.