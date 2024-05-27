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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Ростовской области грозит ЧС из-за засухи и исчезновение раков

Ростовской области грозит ЧС из-за засухи и исчезновение раков

27 мая 2024, 15:26
Фото: kgroovy/cc by 2.0/flickr.com
Ростовской области грозит ЧС из-за засухи и исчезновение раков
Режим ЧС могут ввести в Ростовской области из-за засухи, тем временем зоолог предупредил об исчезновении донских раков с прилавков, а китайские инвесторы хотят развивать закрытые в регионе аэродромы.

Режим ЧС из-за засухи

Газета «Молот» со ссылкой на директора Государственного центра агрохимической службы «Ростовский» Ольгу Назаренко сообщила о гибели 6% посевов в регионе из-за майских заморозков. Назаренко рассказала изданию, что сейчас готовятся акты, подтверждающие гибель озимых. Эксперт отметила, что часть урожая была застрахована.

Но майские заморозки — не единственная угроза урожаю. В ряде районов Ростовской области наблюдается продолжительное отсутствие осадков. Муниципалитетам грозит засуха. Если обильных дождей не будет еще хотя бы десять дней, в регионе могут объявить режим ЧС.

Напомним, уборка урожая стартует в Ростовской области в 20-х числах июня.

Режим ЧС из-за засухи могут объявить в Ростовской области
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Где раки зимуют

Зоолог Сергей Дудкин в интервью «КП — Ростов-на-Дону» отметил, что в магазинах региона из продажи пропадают донские раки. При этом запасы раков в Ростовской области остаются на том же уровне, что и раньше.

По информации ученого, в этом году в регионе промышленно можно выловить 19,4 тонны раков. Из них 1,6 тонны приходится на реку Дон. При этом не для продажи можно ловить не более 30 экземпляров в день.

Стоит учитывать, что из общего объема в 19,4 тонны раков часть отправят на продажу в другие регионы. Стабилизировать ситуацию могли поставки раков из Армении и Алтая. Но доставить их нельзя из-за закрытого в Ростове аэропорта.

При этом не для продажи можно ловить не более 30 экземпляров в день.При этом не для продажи можно ловить не более 30 экземпляров в день.
При этом не для продажи можно ловить не более 30 экземпляров в день.
Фото: London FoodLink/cc by sa/flickr.com
Зоолог объяснил, почему с прилавков Ростовской области пропали донские раки
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Китайские инвесторы и ростовские аэродромы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что инвесторы из Китая заинтересованы в развитии закрытых в регионе аэропортов. Речь идет о пяти аэродромах, ранее функционировавших в регионе. Воздушные гавани включили в стратегию развития транспортного комплекса региона до 2030 года.

По словам Голубева, вопрос участия китайских инвесторов в проекте требует проработки. Для начала необходимо разобраться с финансированием проекта из бюджета Российской Федерации.

«Это не только региональная тема», — пояснил губернатор.

Он добавил, что развитие аэропортов может проходить только на основе государственно-частного партнерства.

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