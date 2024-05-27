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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Сазана весом в 14 килограмм поймал рыбак в Ростовской области

Сазана весом 14 килограммов поймал рыбак в Ростовской области

27 мая 2024, 13:53
Фото: ВК «Каменск+»
Сазана весом в 14 килограмм поймал рыбак в Ростовской области
Житель Ростовской области во время рыбалки смог поймать огромного сазана, пишут СМИ.

Житель Донецка является рыбаком со стажем, но до этого ему удавалось поймать рыбу весом около 5-7 килограммов. А сейчас он выловил огромный экземпляр.

Когда он отправился на берег реки Северский Донец 26 мая, он даже не подозревал, что его рыбалка окажется настолько удачной. Мужчина привычно прикормил рыбу кукурузой, бросил удочку и начал ожидать. Через несколько минут он почувствовал, что она стала клевать.

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По информации 1RND, рыбалка для мужчины является хобби.По информации 1RND, рыбалка для мужчины является хобби.
По информации 1RND, рыбалка для мужчины является хобби.
Фото: ВК «Каменск+»

Этот экземпляр оказался настолько крупным, что рыбаку понадобилась помощь друзей. Один из товарищей помог ему удержать улов и вытащить рыбу на крутой берег. Когда они взвесили ее, все были приятно удивлены. Вес сазана составил 14 килограммов.

По информации 1RND, рыбалка для мужчины является хобби.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#Рыбалка#Сазан
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