Сазана весом 14 килограммов поймал рыбак в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Житель Донецка является рыбаком со стажем, но до этого ему удавалось поймать рыбу весом около 5-7 килограммов. А сейчас он выловил огромный экземпляр.
Когда он отправился на берег реки Северский Донец 26 мая, он даже не подозревал, что его рыбалка окажется настолько удачной. Мужчина привычно прикормил рыбу кукурузой, бросил удочку и начал ожидать. Через несколько минут он почувствовал, что она стала клевать.
Этот экземпляр оказался настолько крупным, что рыбаку понадобилась помощь друзей. Один из товарищей помог ему удержать улов и вытащить рыбу на крутой берег. Когда они взвесили ее, все были приятно удивлены. Вес сазана составил 14 килограммов.
По информации 1RND, рыбалка для мужчины является хобби.
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