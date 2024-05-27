Сазана весом 14 килограммов поймал рыбак в Ростовской области

Когда он отправился на берег реки Северский Донец 26 мая, он даже не подозревал, что его рыбалка окажется настолько удачной. Мужчина привычно прикормил рыбу кукурузой, бросил удочку и начал ожидать. Через несколько минут он почувствовал, что она стала клевать.