Северное кладбище в Ростове обещали очистить от мусора

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Уборка Северного кладбища осуществляется при помощи рабочих и 37 единиц техники. Работы ведутся в две смены. Подрядчик должен полностью привести территорию в порядок к первым числам июня.
Служба городских кладбищ отмечает, что за прошлый год на Северном кладбище установили 54 емкости для воды. А в этом году разместят 81 мусорный контейнер. Баки распределят по всей территории уже в мае.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что многие могилы на Северном кладбище завалены мусором. Посетители, приехавшие навестить усопших, не смогли пробраться к захоронениям из-за гор отходов.