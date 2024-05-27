rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Ростове-на-Дону с Северного кладбища вывезли более 128 кубометров мусора

Северное кладбище в Ростове обещали очистить от мусора

27 мая 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с Северного кладбища вывезли более 128 кубометров мусора
За период майских праздников на территории Северного кладбища накопилось много мусора. Ежедневно в рамках муниципального контракта вывозится 128 кубометров отходов, сообщает городская администрация с отсылкой на СГК.

Уборка Северного кладбища осуществляется при помощи рабочих и 37 единиц техники. Работы ведутся в две смены. Подрядчик должен полностью привести территорию в порядок к первым числам июня.

Власти озаботились ликвидацией свалок на Левенцовке в Ростове
Узнать подробнее

Служба городских кладбищ отмечает, что за прошлый год на Северном кладбище установили 54 емкости для воды. А в этом году разместят 81 мусорный контейнер. Баки распределят по всей территории уже в мае.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что многие могилы на Северном кладбище завалены мусором. Посетители, приехавшие навестить усопших, не смогли пробраться к захоронениям из-за гор отходов.

Читайте также:
Стандарты для воинских могил введут в РостовеВ МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в РостовеБолее 7000 ростовчан приняли участие в велопараде
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Мусор#Последние новости Ростова на сегодня#Северное кладбище#Уборка территории#Могилы
Подпишитесь
Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге
Сегодня, 05:42
Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области
Сегодня, 08:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер
Сегодня, 08:11
Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области
Сегодня, 08:07
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани
Вчера, 10:25
"