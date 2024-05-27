Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Так, в понедельник, 27 мая синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ожидается до +25 градусов днем и до +17 ночью.
Во вторник, 28 мая ростовчан ждет малооблачная жаркая погода. Максимально температура воздуха может достигать +27 градусов. В течение дня не рекомендуется находиться под прямыми лучами Солнца, так как сила ультрафиолетового излучения оценивается в 10 баллов из 11 возможных. Ночью ожидается до +18 градусов.
В среду, 29 мая метеорологи прогнозируют от +17 ночью до +26 днем. В этот день будет облачная погода с прояснениями без осадков.
Четверг, 30 мая — самый жаркий день на неделе. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Ночью также будет тепло, согласно прогнозу, ожидается до +17 ночью.
А вот в пятницу, 31 мая синоптики обещают облачность с небольшим дождем. Несмотря на плохую погоду, день будет теплый. До +27 градусов днем и до +18 ночью.
Ранее стало известно, что Ростов накроет опасный уровень УФ-излучения в начале недели.