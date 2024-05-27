Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону

Во вторник, 28 мая ростовчан ждет малооблачная жаркая погода. Максимально температура воздуха может достигать +27 градусов. В течение дня не рекомендуется находиться под прямыми лучами Солнца, так как сила ультрафиолетового излучения оценивается в 10 баллов из 11 возможных. Ночью ожидается до +18 градусов.