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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в последние дни мая в Ростове-на-Дону

Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону

27 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в последние дни мая в Ростове-на-Дону

Жаркая погода ожидается в Ростове в последние дни мая

В Ростове-на-Дону в последнюю рабочую неделю мая ожидается жаркая, но облачная погода. С 27 по 31 июня температура воздуха прогреется до +29 градусов, сообщает Gismeteo.

Так, в понедельник, 27 мая синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ожидается до +25 градусов днем и до +17 ночью.

Во вторник, 28 мая ростовчан ждет малооблачная жаркая погода. Максимально температура воздуха может достигать +27 градусов. В течение дня не рекомендуется находиться под прямыми лучами Солнца, так как сила ультрафиолетового излучения оценивается в 10 баллов из 11 возможных. Ночью ожидается до +18 градусов.

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В среду, 29 мая метеорологи прогнозируют от +17 ночью до +26 днем. В этот день будет облачная погода с прояснениями без осадков.

Четверг, 30 мая — самый жаркий день на неделе. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Ночью также будет тепло, согласно прогнозу, ожидается до +17 ночью.

А вот в пятницу, 31 мая синоптики обещают облачность с небольшим дождем. Несмотря на плохую погоду, день будет теплый. До +27 градусов днем и до +18 ночью.

Ранее стало известно, что Ростов накроет опасный уровень УФ-излучения в начале недели.

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