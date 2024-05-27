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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Ростове-на-Дону ожидается 30-градусная жара 2 июня

Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет 30-градусной жарой

27 мая 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается 30-градусная жара 2 июня

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 2 июня, ожидается жаркая погода с температурой +30 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 27 мая, будет облачная погода с температурой +26 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.

Со вторника по субботу средняя температура составит +29 градусов. Сохранится сильный ветер и облачная погода.

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А в воскресенье термометры покажут +30 градусов, дождей в этот день не будет. По ночам температура должна опускаться до +15 градусов.

В ночь на пятницу и воскресенье пройдут дожди, которые прекратятся ближе к утру. Добавим, что в конце недели ветер будет уже не таким сильным.

Ранее на донской регион обрушился град размером с горох.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Температура#Синоптики
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