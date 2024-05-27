Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет 30-градусной жарой

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В понедельник, 27 мая, будет облачная погода с температурой +26 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.
Со вторника по субботу средняя температура составит +29 градусов. Сохранится сильный ветер и облачная погода.
А в воскресенье термометры покажут +30 градусов, дождей в этот день не будет. По ночам температура должна опускаться до +15 градусов.
В ночь на пятницу и воскресенье пройдут дожди, которые прекратятся ближе к утру. Добавим, что в конце недели ветер будет уже не таким сильным.
Ранее на донской регион обрушился град размером с горох.