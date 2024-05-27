Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В понедельник, 27 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с сильным восточным ветром. Его средняя скорость составит 5 метров в секунду, однако резкие кратковременные усиления ветра могут достигать 12 метров в секунду. Есть вероятность возникновения кратковременных дождей.
Во вторник, 28 мая, ростовчан ожидает теплый, но ветренный день. Город накроет восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
В среду, 29 мая, ожидается малооблачная погода с кратковременными дождями. Все это будет сопровождаться сильным шквалистым ветром до 14 метров в секунду. Атмосферный воздух будет идти с юго-запада.
А вот в четверг и пятницу, 30 и 31 мая, сила ветра спадет. В этот день его средняя скорость составит 2 метра в секунду. Максимальные порывы достигнут 4–6 метра в секунду. Воздушные массы ожидаются с северо-запада. В последний день весны метеорологи прогнозируют сильный дождь.
1 и 2 июня выпадают на выходные дни. Так, в субботу в Ростов придет западный ветер скоростью до 10 метров в секунду. А в воскресенье порывы его снизятся до 8 метров в секунду. В первые дни лета ожидается малооблачная погода с небольшим дождем.
Подробнее о погоде в последнюю неделю мая.