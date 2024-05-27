Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер

А вот в четверг и пятницу, 30 и 31 мая, сила ветра спадет. В этот день его средняя скорость составит 2 метра в секунду. Максимальные порывы достигнут 4–6 метра в секунду. Воздушные массы ожидаются с северо-запада. В последний день весны метеорологи прогнозируют сильный дождь.