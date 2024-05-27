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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Стало известно, когда в Ростове-а-Дону стихнет ветер

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер

27 мая 2024, 08:11
Фото: 59.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Стало известно, когда в Ростове-а-Дону стихнет ветер

Сильный ветер в Ростове-на-Дону будет дуть до конца мая

В Ростове-на-Дону последняя неделя мая будет сопровождаться сильным ветром. Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщает Gismeteo.

В понедельник, 27 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с сильным восточным ветром. Его средняя скорость составит 5 метров в секунду, однако резкие кратковременные усиления ветра могут достигать 12 метров в секунду. Есть вероятность возникновения кратковременных дождей.

Во вторник, 28 мая, ростовчан ожидает теплый, но ветренный день. Город накроет восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В среду, 29 мая, ожидается малооблачная погода с кратковременными дождями. Все это будет сопровождаться сильным шквалистым ветром до 14 метров в секунду. Атмосферный воздух будет идти с юго-запада.

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А вот в четверг и пятницу, 30 и 31 мая, сила ветра спадет. В этот день его средняя скорость составит 2 метра в секунду. Максимальные порывы достигнут 4–6 метра в секунду. Воздушные массы ожидаются с северо-запада. В последний день весны метеорологи прогнозируют сильный дождь.

1 и 2 июня выпадают на выходные дни. Так, в субботу в Ростов придет западный ветер скоростью до 10 метров в секунду. А в воскресенье порывы его снизятся до 8 метров в секунду. В первые дни лета ожидается малооблачная погода с небольшим дождем.

Подробнее о погоде в последнюю неделю мая.

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