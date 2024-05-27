Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборы

Этот шаг выглядит весьма необычным для Трампа, который ранее открыто критиковал криптовалюты, заявляя, что они подрывают стабильность доллара. Его решение можно расценивать как стремление привлечь внимание криптосообщества и убедить прогрессивную часть избирателей в своей готовности к технологическим инновациям, передает newkhakasiya.online.