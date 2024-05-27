Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Этот шаг выглядит весьма необычным для Трампа, который ранее открыто критиковал криптовалюты, заявляя, что они подрывают стабильность доллара. Его решение можно расценивать как стремление привлечь внимание криптосообщества и убедить прогрессивную часть избирателей в своей готовности к технологическим инновациям, передает newkhakasiya.online.
Важно подчеркнуть, что криптовалюты дают пользователям определенную анонимность, при этом для соблюдения законодательства пожертвования должны быть прозрачными. Все средства должны быть отражены в отчетах, а личности тех, кто жертвуют, должны быть проверены.
Принимая криптовалютные взносы, Трамп идет на риск. Будет ли это решение успешным или принесет негативные последствия, пока неизвестно.