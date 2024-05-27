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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборы

Трамп открыл криптокошелек для сбора пожертвований на выборы

27 мая 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил финансировать свою предвыборную кампанию с использованием пожертвований, поступающих на криптовалютный кошелек.

Этот шаг выглядит весьма необычным для Трампа, который ранее открыто критиковал криптовалюты, заявляя, что они подрывают стабильность доллара. Его решение можно расценивать как стремление привлечь внимание криптосообщества и убедить прогрессивную часть избирателей в своей готовности к технологическим инновациям, передает newkhakasiya.online.

Важно подчеркнуть, что криптовалюты дают пользователям определенную анонимность, при этом для соблюдения законодательства пожертвования должны быть прозрачными. Все средства должны быть отражены в отчетах, а личности тех, кто жертвуют, должны быть проверены.

Принимая криптовалютные взносы, Трамп идет на риск. Будет ли это решение успешным или принесет негативные последствия, пока неизвестно.

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