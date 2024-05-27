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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Арестованы подозреваемые в похищении 17-летнего юноши в Батайске

Трое мужчин похитили подростка в Батайске и вымогали деньги за его освобождение

27 мая 2024, 15:25
Фото: 1MI
Арестованы подозреваемые в похищении 17-летнего юноши в Батайске
Арестованы подозреваемые в похищении 17-летнего юноши в Батайске, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Известно, что преступники заранее продумали похищение. Они выследили 17-летнего подростка, силой усадили его авто и вывезли в безлюдное место. Там они избили мальчика и заставили позвонить родственникам с просьбой перевести ему на банковскую карту денежную сумму в размере 250 тысяч рублей.

Затем преступники отвезли подростка в Ростов. Вместе с ним они сняли с карты деньги. Юношу отпустили, пригрозив убийством в случае обращения в полицию.

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Подросток и его семья не поддались на угрозы похитителей. Преступников удалось задержать и поместить под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее школьница похитила сверстницу и спрятала в сарае в Батайске.

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