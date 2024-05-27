Трое мужчин похитили подростка в Батайске и вымогали деньги за его освобождение

Известно, что преступники заранее продумали похищение. Они выследили 17-летнего подростка, силой усадили его авто и вывезли в безлюдное место. Там они избили мальчика и заставили позвонить родственникам с просьбой перевести ему на банковскую карту денежную сумму в размере 250 тысяч рублей.