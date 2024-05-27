Трое мужчин похитили подростка в Батайске и вымогали деньги за его освобождение

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Известно, что преступники заранее продумали похищение. Они выследили 17-летнего подростка, силой усадили его авто и вывезли в безлюдное место. Там они избили мальчика и заставили позвонить родственникам с просьбой перевести ему на банковскую карту денежную сумму в размере 250 тысяч рублей.
Затем преступники отвезли подростка в Ростов. Вместе с ним они сняли с карты деньги. Юношу отпустили, пригрозив убийством в случае обращения в полицию.
Подросток и его семья не поддались на угрозы похитителей. Преступников удалось задержать и поместить под стражу. Расследование дела продолжается.
Ранее школьница похитила сверстницу и спрятала в сарае в Батайске.