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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Ростовской области может обмелеть Дон

Уровень воды в реке Дон упал до опасных отметок в Ростовской области

27 мая 2024, 12:17
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростовской области может обмелеть Дон
В Ростовской области отмечается опасно низкий уровень воды в реке Дон. Штормовой ветер провоцирует сгон воды около берегов Азова, Таганрога и Ростова, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ростовской области отмечено снижение уровня воды в Дону. Такие изменения у берегов водоёма вызваны сильным ветром. Специалисты отмечают, что сгон воды в устье реки привел к понижению ее уровня до критически низких значений. Уровни воды стали ниже неблагоприятных отметок на 25–59 сантиметров.

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Особенно сильно это заметно у берегов Азова, Ростова и Аксая.

Ранее воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега. Местные жители смогли разглядеть рельеф дна водоема.

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