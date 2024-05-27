Уровень воды в реке Дон упал до опасных отметок в Ростовской области

В Ростовской области отмечено снижение уровня воды в Дону. Такие изменения у берегов водоёма вызваны сильным ветром. Специалисты отмечают, что сгон воды в устье реки привел к понижению ее уровня до критически низких значений. Уровни воды стали ниже неблагоприятных отметок на 25–59 сантиметров.