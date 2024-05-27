В Ростовской области мужчина утонул вовремя мини-вечеринки на берегу Калитвы

Инцидент произошел в селе Ольховый Рог Миллеровского района. 44-летний мужчина в компании друзей отдыхал на берегу реки Калитва. Дойдя до определенной кондиции, пострадавший решил искупаться в месте, не оборудованном для плавания. В результате мужчина почти сразу ушел под воду, компания даже не заметила, как он утонул. Спасатели МЧС вытащили тело погибшего на берег.