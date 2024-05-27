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В Ростовской области мужчина утонул вовремя мини-вечеринки на берегу

В Ростовской области мужчина утонул вовремя мини-вечеринки на берегу Калитвы

27 мая 2024, 09:49
Фото: 79.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростовской области мужчина утонул вовремя мини-вечеринки на берегу
В Миллеровском районе Ростовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться к реке Калитва. Почти сразу друзья потеряли его из вида. Тело мужчины вытащили спасатели, сообщает областной МЧС.

Инцидент произошел в селе Ольховый Рог Миллеровского района. 44-летний мужчина в компании друзей отдыхал на берегу реки Калитва. Дойдя до определенной кондиции, пострадавший решил искупаться в месте, не оборудованном для плавания. В результате мужчина почти сразу ушел под воду, компания даже не заметила, как он утонул. Спасатели МЧС вытащили тело погибшего на берег.

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В региональном МЧС напомнили, что нельзя употреблять алкоголь, если вы планируете отдыхать около водоемов. А также не стоит купаться в неприспособленных для этого местах.

Ранее стало известно, что с 1 июня в Ростовской области для посещения откроются четыре пляжа.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#МЧС#Река#Отдых на природе#Пляжный отдых#Калитва#Утопление#Происшествия
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