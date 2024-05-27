В Ростовской области мужчина утонул вовремя мини-вечеринки на берегу Калитвы

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Инцидент произошел в селе Ольховый Рог Миллеровского района. 44-летний мужчина в компании друзей отдыхал на берегу реки Калитва. Дойдя до определенной кондиции, пострадавший решил искупаться в месте, не оборудованном для плавания. В результате мужчина почти сразу ушел под воду, компания даже не заметила, как он утонул. Спасатели МЧС вытащили тело погибшего на берег.
В региональном МЧС напомнили, что нельзя употреблять алкоголь, если вы планируете отдыхать около водоемов. А также не стоит купаться в неприспособленных для этого местах.
Ранее стало известно, что с 1 июня в Ростовской области для посещения откроются четыре пляжа.