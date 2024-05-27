В управлении МЧС опровергли возгорание в зерновом терминале Азова

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В социальных сетях сообщалось, что огонь полыхает в порту Азова. Пожар, как писали Telegram-каналы, охватил транспортную ленту на корабле в зерновом терминале.
Позже в управлении МЧС опровергли факт происшествия. Там заявили, что сообщения о пожаре не соответствуют действительности, а информацию о ЧП спасатели не получали. Задымления на камерах рядом с портом Азова также не было видно.
Напомним, днем ранее в Ростове сухогруз протаранил мост на реке Дон. У сухогруза отказало рулевое управление, и он въехал в несудоходный пролет подвижного моста.