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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Пожар произошел в зерновом терминале Азова

В управлении МЧС опровергли возгорание в зерновом терминале Азова

27 мая 2024, 15:54
Фото: 1MI
Пожар произошел в зерновом терминале Азова
Информация о возгорании в зерновом терминале Азова не соответствует действительности, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области ТАСС.

В социальных сетях сообщалось, что огонь полыхает в порту Азова. Пожар, как писали Telegram-каналы, охватил транспортную ленту на корабле в зерновом терминале.

Позже в управлении МЧС опровергли факт происшествия. Там заявили, что сообщения о пожаре не соответствуют действительности, а информацию о ЧП спасатели не получали. Задымления на камерах рядом с портом Азова также не было видно.

Видео, распространяемое в социальных сетях
Видео: Telegram-канал «Азов События»

Напомним, днем ранее в Ростове сухогруз протаранил мост на реке Дон. У сухогруза отказало рулевое управление, и он въехал в несудоходный пролет подвижного моста.

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