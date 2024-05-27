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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

В Ростовской области стало сокращаться число выданных кредитов

Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов

27 мая 2024, 18:11
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области стало сокращаться число выданных кредитов
В Ростовской области стало сокращаться число выданных кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Так, в апреле в регионе банки выдали жителям больше 102 тысяч кредитов. Это на 6,7% меньше, чем месяц ранее. Тенденция характерна для России в целом: число выданных кредитов за месяц уменьшилось на 4,3% и составило 3,3 миллиона.

Ростовская область вошла в список регионов страны, где больше всего сократилась выдача потребкредитов. Падение числа выданных займов зафиксировано также в соседнем Краснодарском крае.

Только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит
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Эксперты объясняют ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой.

Ранее юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами.

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