Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов

Так, в апреле в регионе банки выдали жителям больше 102 тысяч кредитов. Это на 6,7% меньше, чем месяц ранее. Тенденция характерна для России в целом: число выданных кредитов за месяц уменьшилось на 4,3% и составило 3,3 миллиона.