Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Так, в апреле в регионе банки выдали жителям больше 102 тысяч кредитов. Это на 6,7% меньше, чем месяц ранее. Тенденция характерна для России в целом: число выданных кредитов за месяц уменьшилось на 4,3% и составило 3,3 миллиона.
Ростовская область вошла в список регионов страны, где больше всего сократилась выдача потребкредитов. Падение числа выданных займов зафиксировано также в соседнем Краснодарском крае.
Эксперты объясняют ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой.
Ранее юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами.