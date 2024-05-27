Зоолог Евсюков объяснил нашествие зеленых комаров в Таганроге

Нашествие зеленых комаров-звонцов в Таганроге наблюдается каждый год. Это стандартные обитатели пресных или опресненных водоемов, которые встречаются и в Ростове. Правда, не в таком количестве, сообщил RostovGazeta зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

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