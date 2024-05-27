Зоолог Евсюков объяснил нашествие зеленых комаров в Таганроге

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Напомним, что зеленые комары-звонцы практически атаковали Таганрог, облепив дома и машины. Зоолог разъясняет, что огромные объемы водных масс возле Таганрога хорошо прогреваются. Поэтому комаров с каждым годом становится все больше и больше.
«Увеличение популяции комаров связывают с теплыми зимами, за которые личинки успевают перезимовать в водоемах в больших количествах. Видимо, поэтому из-за повышения температуры с каждым годом зеленых комаров в Таганроге становится все больше и больше», — отмечает Александр Евсюков.
И хотя горожанам неприятно наблюдать клубящиеся тучи комаров, никакого физического дискомфорта они не доставляют — комары-звонцы не кусают людей.
«В Ростове тоже хватает звонцов возле водоемов, но, конечно же, не в таком количестве, как в Таганроге. По другому этих комаров называют хирономиды», — подчеркивает зоолог.
Собеседник добавляет, что прохладные дни весной и летом — это прекрасные условия для любых комаров. Меньше их станет лишь с наступлением жары.
«При сильной жаре, они как бы высыхают в воздухе. Поэтому и держатся возле водоемов, где у них развиваются личинки и воздух влажнее», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, что представляют собой комары-звонцы, атаковавшие Таганрог.