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«Ежегодная проблема»: зоолог Евсюков объяснил нашествие комаров-звонцов в Таганроге

Зоолог Евсюков объяснил нашествие зеленых комаров в Таганроге

27 мая 2024, 12:14
Фото: rostovgazeta.ru
«Ежегодная проблема»: зоолог Евсюков объяснил нашествие комаров-звонцов в Таганроге
Нашествие зеленых комаров-звонцов в Таганроге наблюдается каждый год. Это стандартные обитатели пресных или опресненных водоемов, которые встречаются и в Ростове. Правда, не в таком количестве, сообщил RostovGazeta зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что зеленые комары-звонцы практически атаковали Таганрог, облепив дома и машины. Зоолог разъясняет, что огромные объемы водных масс возле Таганрога хорошо прогреваются. Поэтому комаров с каждым годом становится все больше и больше.

«Увеличение популяции комаров связывают с теплыми зимами, за которые личинки успевают перезимовать в водоемах в больших количествах. Видимо, поэтому из-за повышения температуры с каждым годом зеленых комаров в Таганроге становится все больше и больше», — отмечает Александр Евсюков.

И хотя горожанам неприятно наблюдать клубящиеся тучи комаров, никакого физического дискомфорта они не доставляют — комары-звонцы не кусают людей.

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«В Ростове тоже хватает звонцов возле водоемов, но, конечно же, не в таком количестве, как в Таганроге. По другому этих комаров называют хирономиды», — подчеркивает зоолог.

Собеседник добавляет, что прохладные дни весной и летом — это прекрасные условия для любых комаров. Меньше их станет лишь с наступлением жары.

«При сильной жаре, они как бы высыхают в воздухе. Поэтому и держатся возле водоемов, где у них развиваются личинки и воздух влажнее», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, что представляют собой комары-звонцы, атаковавшие Таганрог.

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