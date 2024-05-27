Зоолог объяснил, почему с прилавков Ростовской области пропали донские раки

По информации ученого, в этом году в регионе промышленно можно выловить только 19,4 тонны. Из них 1,6 тонны приходится на реку Дон. Для личного использования, то есть не для продажи, разрешается ловить не более 30 экземпляров в день. Однако следует учитывать, что ловить их разрешается только с июня и до конца года.