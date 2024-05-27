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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

В Ростовской области пропали с прилавков раки

Зоолог объяснил, почему с прилавков Ростовской области пропали донские раки

27 мая 2024, 07:27
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области пропали с прилавков раки
В Ростовской области в магазинах исчезают из продажи раки, рассказал зоолог Сергей Дудкин.

Он сообщил «КП — Ростов-на-Дону», что запасы раков в донском регионе остаются примерно на одном уровне, с небольшим увеличением.

По информации ученого, в этом году в регионе промышленно можно выловить только 19,4 тонны. Из них 1,6 тонны приходится на реку Дон. Для личного использования, то есть не для продажи, разрешается ловить не более 30 экземпляров в день. Однако следует учитывать, что ловить их разрешается только с июня и до конца года.

Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области
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Эксперт рассказал, что из общего объема в 19,4 тонны раков, предназначенных для продажи на местном рынке, часть будет направлена на продажу в другие регионы.

По мнению специалиста, в настоящее время на Дону отсутствуют севанские раки из Армении, а также привезенные из Алтая. Это связано с закрытием аэропорта Платов.

Ранее ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Раки#Продажа
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