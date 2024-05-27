Зоолог объяснил, почему с прилавков Ростовской области пропали донские раки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Он сообщил «КП — Ростов-на-Дону», что запасы раков в донском регионе остаются примерно на одном уровне, с небольшим увеличением.
По информации ученого, в этом году в регионе промышленно можно выловить только 19,4 тонны. Из них 1,6 тонны приходится на реку Дон. Для личного использования, то есть не для продажи, разрешается ловить не более 30 экземпляров в день. Однако следует учитывать, что ловить их разрешается только с июня и до конца года.
Эксперт рассказал, что из общего объема в 19,4 тонны раков, предназначенных для продажи на местном рынке, часть будет направлена на продажу в другие регионы.
По мнению специалиста, в настоящее время на Дону отсутствуют севанские раки из Армении, а также привезенные из Алтая. Это связано с закрытием аэропорта Платов.
Ранее ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в донском регионе.