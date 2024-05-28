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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Авария с фурой спровоцировала пробку в центре Ростова-на-Дону

Авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону

28 мая 2024, 11:27
Фото: Unsplash
Авария с фурой спровоцировала пробку в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за аварии с грузовым автомобилем появилась пробка, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что водитель грузовика с длинным прицепом во время поворота врезался в кроссовер. Это произошло днем во вторник, 28 мая, на проспекте Шолохова.

«Перекрыто две полосы, собирается пробка», — написал автор.

Согласно данным онлайн-карт, на этом участке появился серьезный затор. Пробка идет от улицы Малое Зеленое кольцо и продолжается на Шолохова. Она прекращается ближе к пересечению с улицей Зои Космодемьянской.

Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове
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Согласно данным онлайн-карт, на этом участке появился серьезный затор.Согласно данным онлайн-карт, на этом участке появился серьезный затор.
Согласно данным онлайн-карт, на этом участке появился серьезный затор.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что в целом в городе транспортном заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.

Ранее массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Пробка#Фура
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