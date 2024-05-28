Авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Они рассказали, что водитель грузовика с длинным прицепом во время поворота врезался в кроссовер. Это произошло днем во вторник, 28 мая, на проспекте Шолохова.
«Перекрыто две полосы, собирается пробка», — написал автор.
Согласно данным онлайн-карт, на этом участке появился серьезный затор. Пробка идет от улицы Малое Зеленое кольцо и продолжается на Шолохова. Она прекращается ближе к пересечению с улицей Зои Космодемьянской.
Добавим, что в целом в городе транспортном заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.
Ранее массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове.