«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской области

Правительство России выделит Минтрансу из резервного фонда 995 миллионов рублей. Они пойдут на субсидирование «Автодора». Деньги направят на компенсацию затрат на строительные ресурсы по актам выполненных работ. Речь идет о работах на трассе М-4 «Дон» на участке от Москвы через Ростов до Новороссийска.