«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Правительство России выделит Минтрансу из резервного фонда 995 миллионов рублей. Они пойдут на субсидирование «Автодора». Деньги направят на компенсацию затрат на строительные ресурсы по актам выполненных работ. Речь идет о работах на трассе М-4 «Дон» на участке от Москвы через Ростов до Новороссийска.
Субсидия оказалась необходима из-за роста цен на строительные материалы и обустройства нового платного участка.
Минтранс РФ должен проконтролировать использование субсидии до 1 февраля 2025 года.
Ранее RostovGazeta рассказала, как проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области.