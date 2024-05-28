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Updated Сегодня, 18:14

Компания «Автодор» получит субсидию в почти один миллиард рублей

«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской области

28 мая 2024, 18:12
Фото: 1MI
Компания «Автодор» получит субсидию в почти один миллиард рублей
Компания «Автодор» получит субсидию в почти один миллиард рублей, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Правительство России выделит Минтрансу из резервного фонда 995 миллионов рублей. Они пойдут на субсидирование «Автодора». Деньги направят на компенсацию затрат на строительные ресурсы по актам выполненных работ. Речь идет о работах на трассе М-4 «Дон» на участке от Москвы через Ростов до Новороссийска.

Субсидия оказалась необходима из-за роста цен на строительные материалы и обустройства нового платного участка.

«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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Минтранс РФ должен проконтролировать использование субсидии до 1 февраля 2025 года.

Ранее RostovGazeta рассказала, как проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области.

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