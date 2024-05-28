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Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону

Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону

28 мая 2024, 05:33
Фото: 1MI
Суд заключил под стражу бизнесмена, которому вменяют передачу взятки уже бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой, пишет «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на источник пишет, что бизнесмен занимался выловом рыбы и продажей. Однако у него забрали лодку и сети, на них наложили арест.

«Бизнесмен через двух посредников передал судье 500 тысяч рублей за решение вопроса о возврате вещей. Теперь суд в Москве заключил мужчину под стражу», — сказано в сообщении.

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Во время избрания меры пресечения следователь настаивал на том, что предприниматель может скрыться. После этого последнему избрали арест, он проведет в СИЗО до 3 июля.

Добавим, что дело также завели на экс-председателя Советского райсуда Ростова Елену Коблеву.

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#Илья Протвинов#Бизнес#Ростов-на-Дону#Арест#Судья#Происшествия
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