Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Издание со ссылкой на источник пишет, что бизнесмен занимался выловом рыбы и продажей. Однако у него забрали лодку и сети, на них наложили арест.
«Бизнесмен через двух посредников передал судье 500 тысяч рублей за решение вопроса о возврате вещей. Теперь суд в Москве заключил мужчину под стражу», — сказано в сообщении.
Во время избрания меры пресечения следователь настаивал на том, что предприниматель может скрыться. После этого последнему избрали арест, он проведет в СИЗО до 3 июля.
Добавим, что дело также завели на экс-председателя Советского райсуда Ростова Елену Коблеву.