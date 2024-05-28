rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Донского бизнесмена осудили за избиение полицейского в аэропорту

Бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту

28 мая 2024, 11:31
Фото: Ромариоф/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Донского бизнесмена осудили за избиение полицейского в аэропорту

Бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяную драку с полицией в аэропорту

Суд огласил приговор бизнесмену из Ростовской области, который напал на сотрудницу полиции в аэропорту, сообщает V1

По информации издания, в середине января 56-летний мужчина должен был вылететь в Москву из аэропорта в Волгограде, но перед полетом он напился. Поэтому пассажир перестал понимать, где находится.

Говорилось, что к нему подошла сотрудница полиции, которую он в итоге ударил кулаком. Она получила травмы, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро
Узнать подробнее

Отмечается, что дебош мужчина устроил в зале ожидания международного аэропорта.

Теперь суд приговорил обвиняемого к 1 году 7 месяцам колонии. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро.

Читайте также:
Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистроТолпа мужчин избила в Ростове ветерана СВО и его женуНеадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Уголовное дело#Происшествия
Подпишитесь
Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:33
Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии
Сегодня, 04:59
Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов
Вчера, 18:11
Жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты
Сегодня, 10:20
Названа дата, когда Ростов-на-Дону накроет 32-градусной жарой
Сегодня, 05:52
СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта
Сегодня, 08:21
"