Бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По информации издания, в середине января 56-летний мужчина должен был вылететь в Москву из аэропорта в Волгограде, но перед полетом он напился. Поэтому пассажир перестал понимать, где находится.
Говорилось, что к нему подошла сотрудница полиции, которую он в итоге ударил кулаком. Она получила травмы, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.
Отмечается, что дебош мужчина устроил в зале ожидания международного аэропорта.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 1 году 7 месяцам колонии. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро.