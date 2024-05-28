Экономист предупредил о росте цен в Ростовской области из-за майских заморозков

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Напомним, что по информации в СМИ, из-за весенних заморозков у садоводов северных районов Ростовской области погибли фруктовые и овощные культуры. Экономист разъясняет, что при пониженном урожае продукты в меньшем объеме поступают в торговую сеть. И, как следствие, растут цены.
«Но и в принципе, когда происходят погодные катаклизмы, цены всегда повышаются», — отмечает Георгий Остапкович.
По словам собеседника, природа и погода цикличны. Поэтому в следующем году ситуация должна нормализоваться и достигнуть примерного равновесия цен, которые были до невзгод. Однако эксперт предупреждает, что ждать снижения цен не следует.
«Инфляция существует всегда. Из 193 стран, входящих в состав ООН, в 187 странах присутствует инфляция. Это нормальный экономический процесс. Все страны всегда закладывают в пределах 2% инфляции в свой бюджет», — сообщает спикер.
Экономист разъясняет, что инфляция лучше, чем дефляция. Намного хуже, когда цены снижаются.
«Тогда, исходя из экономической теории, люди перестают тратить и начинают сберегать. А это ведет к сокращению экономики, поскольку деньги пойдут не в потребление, а в сбережение», — констатирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что продавцы черешни в Ростове взвинтили цену до 5 тысяч рублей за килограмм.