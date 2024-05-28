rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Экономист рассказал о росте цен на фрукты и овощи в Ростовской области

Экономист предупредил о росте цен в Ростовской области из-за майских заморозков

28 мая 2024, 06:56
Фото: Unsplash
Экономист рассказал о росте цен на фрукты и овощи в Ростовской области
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил RostovGazeta, что производители всегда поднимают цены, когда спрос превышает предложение. Однако Ростовская область — не заграница. Не исключено, что компенсировать дефицит овощей и фруктов помогут соседние регионы.

Напомним, что по информации в СМИ, из-за весенних заморозков у садоводов северных районов Ростовской области погибли фруктовые и овощные культуры. Экономист разъясняет, что при пониженном урожае продукты в меньшем объеме поступают в торговую сеть. И, как следствие, растут цены.

«Но и в принципе, когда происходят погодные катаклизмы, цены всегда повышаются», — отмечает Георгий Остапкович.
Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
Узнать подробнее

По словам собеседника, природа и погода цикличны. Поэтому в следующем году ситуация должна нормализоваться и достигнуть примерного равновесия цен, которые были до невзгод. Однако эксперт предупреждает, что ждать снижения цен не следует.

«Инфляция существует всегда. Из 193 стран, входящих в состав ООН, в 187 странах присутствует инфляция. Это нормальный экономический процесс. Все страны всегда закладывают в пределах 2% инфляции в свой бюджет», — сообщает спикер.

Экономист разъясняет, что инфляция лучше, чем дефляция. Намного хуже, когда цены снижаются.

«Тогда, исходя из экономической теории, люди перестают тратить и начинают сберегать. А это ведет к сокращению экономики, поскольку деньги пойдут не в потребление, а в сбережение», — констатирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что продавцы черешни в Ростове взвинтили цену до 5 тысяч рублей за килограмм.

В Ростове продавцы взвинтили цену на черешню до пяти тысяч рублей за кило
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовские торговцы ожидают повышения цен на привозные фруктыРостовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения ценРостовчане назвали враньем информацию о падении цен на овощи
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Инфляция#Ростов#Фрукты#Овощи#Заморозки#Соседние регионы#Товарный дефицит#Дефляция
Подпишитесь
Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:33
Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии
Сегодня, 04:59
Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов
Вчера, 18:11
Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов
Вчера, 18:11
Названа дата, когда Ростов-на-Дону накроет 32-градусной жарой
Сегодня, 05:52
СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта
Сегодня, 08:21
"