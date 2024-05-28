Экономист предупредил о росте цен в Ростовской области из-за майских заморозков

Напомним, что по информации в СМИ, из-за весенних заморозков у садоводов северных районов Ростовской области погибли фруктовые и овощные культуры. Экономист разъясняет, что при пониженном урожае продукты в меньшем объеме поступают в торговую сеть. И, как следствие, растут цены.