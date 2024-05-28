Кладбище с 50 тоннами костей нашли жители Ростовской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Канал пишет, что жители Новоалександровки нашли котлован с большим количеством очень вонючих отходов рыбных и мясных продуктов. Говорится, что рядом лежали коробки якобы с надписями «МЕТРО» и «Перекресток».
«В результате прислал экскаваторщика, и тот просто все закопал. В „МЕТРО“ сказали, что такие отходы они утилизируют в другом месте, но где именно, не раскрыли», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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