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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

Кладбище с 50 тоннами костей нашли жители Ростовской области

Кладбище с 50 тоннами костей нашли жители Ростовской области

28 мая 2024, 07:30
Фото: Pxhere
Кладбище с 50 тоннами костей нашли жители Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области обнаружили 50 тонн костей животных и рыб, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что жители Новоалександровки нашли котлован с большим количеством очень вонючих отходов рыбных и мясных продуктов. Говорится, что рядом лежали коробки якобы с надписями «МЕТРО» и «Перекресток».

«В результате прислал экскаваторщика, и тот просто все закопал. В „МЕТРО“ сказали, что такие отходы они утилизируют в другом месте, но где именно, не раскрыли», — уточняет канал.

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Кладбище с 50 тоннами костей нашли жители Ростовской области
Видео: t.me/don_mash

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее могилы на Северном кладбище завалили мусором.

До этого юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Мусор
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