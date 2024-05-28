Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что на погоду влияет антициклон, охвативший среднюю полосу. Он удерживает средиземноморские циклоны и осадки.
Этот антициклон уже начал уходить, и на его место придет поток воздуха из Казахстана и степей Калмыкии. С 1 июня начнется сильное потепление, и в первую неделю месяца температура будет находиться в районе отметки в +30 градусов. В отдельные дни жара может достигать +35 градусов.
С 1 по 7 июня осадки и сильный ветер не прогнозируются. Погода будет солнечной и облачной.
Ранее синоптики сообщали, что 28 и 29 мая ожидается погода с температурой +29 градусов. Зонт на улицу в эти дни можно не брать, так как дожди маловероятны.
Они начнутся 30 числа, но температура останется прежней.
На следующий день стоит ждать возвращения облачной погоды с потеплением до +31 градуса.