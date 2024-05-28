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Published Сегодня, 08:45

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Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня

Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня

28 мая 2024, 08:45
Фото: Pxhere
Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня
В Ростовской области в первую неделю июня прогнозируется сильная жара, сообщает климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что на погоду влияет антициклон, охвативший среднюю полосу. Он удерживает средиземноморские циклоны и осадки.

Этот антициклон уже начал уходить, и на его место придет поток воздуха из Казахстана и степей Калмыкии. С 1 июня начнется сильное потепление, и в первую неделю месяца температура будет находиться в районе отметки в +30 градусов. В отдельные дни жара может достигать +35 градусов.

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С 1 по 7 июня осадки и сильный ветер не прогнозируются. Погода будет солнечной и облачной.

Ранее синоптики сообщали, что 28 и 29 мая ожидается погода с температурой +29 градусов. Зонт на улицу в эти дни можно не брать, так как дожди маловероятны.

Они начнутся 30 числа, но температура останется прежней.

На следующий день стоит ждать возвращения облачной погоды с потеплением до +31 градуса.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Климатолог
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