Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня

Этот антициклон уже начал уходить, и на его место придет поток воздуха из Казахстана и степей Калмыкии. С 1 июня начнется сильное потепление, и в первую неделю месяца температура будет находиться в районе отметки в +30 градусов. В отдельные дни жара может достигать +35 градусов.