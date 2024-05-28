Когда лучше покупать квартиру в Ростове в 2024 году

«После изменений 1 июля для большинства ставка по ипотеке вырастет сразу на 9-11%, а ипотечный платеж в два и более раз. Значительного снижения цен от застройщиков мы не ожидаем, так как у них накопилось достаточно денег от продаж в период действия льготных ипотечных программ. Кроме того, в течение третьего квартала могут быть разработаны дополнительные меры стимулирования спроса с участием застройщиков и банков, что также не будет способствовать падению цен на жилую недвижимость в среднесрочной перспективе», — подытожила собеседница.