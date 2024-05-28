Когда лучше покупать квартиру в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По его словам, летний период исторически относится ко времени сниженной деловой активности.
«При этом регуляторами и заинтересованными игроками рынка недвижимости не найден актуальный инструмент стимулирования платежеспособного спроса, а предложенный механизм ссудно-сберегательных касс пока не выглядит проработанным. Ждать снижения стоимости жилья смысла нет, такого в нашей стране не происходит, но и брать на себя неподъемные долговые обязательства также неразумно», — считает эксперт.
Поэтому решение о покупке недвижимости надо принимать исходя из конкретных финансовых возможностей. Также можно обратить внимание на дисконт вторички к новостройкам, который будет сокращаться, и срочные продажи.
Специалист по недвижимости Ольга Ефремова предположила, что спрос на покупку недвижимости, а именно в новостройках будет высоким, так как госпрограмма заканчивается, а по семейной ипотеке изменят условия выдачи. По ее словам, кто хотел и откладывал будут торопиться.
Она прогнозирует рост спроса на квартиры, где первый взнос по ипотеке составляет от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, такая сумма вполне посильна для работающей категории граждан, ну и понятно, что многие не захотят упускать возможность получить одобрение по минимальной процентной ставке с господдержкой.
Руководитель отдела по работе с клиентами АН «КоридорЪ» Циала Биниашвили рассказала нам, что спрос на жилье, как и всегда, в России будет зависеть от многих факторов -
экономическая ситуация, доступность кредитов, уровень безработицы в регионах, цены на
недвижимость и прочее.
«Тенденция, на мой взгляд, такова — стоит ожидать повышенного спроса летом, со
всплеском в июне. Ипотека по господдержке действует до 1 июля этого года, и люди
будут стараться запрыгнуть в „последний вагон“, так как это самая выгодная из
доступных ипотек на рынке. Возможно, будут введены другие меры поддержки для
покупки квартир на первичном рынке, но на данный момент такой информации нет», — отметила эксперт.
В любой период покупка квартиры — это ответственное и важное решение, которое
требует тщательной подготовки и планирования. Циала Биниашвили рекомендует оценить
свои финансовые возможности на текущий момент и в долгосрочной перспективе. Ведь
покупка квартиры и выплаты по ипотеке — серьезный шаг, определяющий вашу жизнь на
годы вперед.
«В общем, наиболее благоприятным временем для покупки квартиры является период,
после экономического кризиса или спада, когда цены на жилье снижаются из-за падения спроса, либо когда есть факторы, которые в обозримом будущем указывают на это. Если говорить о сегодняшнем дне, то наиболее выгодный период для приобретения — именно сейчас, пока действует льготная ипотека по господдержке», — объяснила собеседница.
Главный аналитик ГК «Меридиан» Галина Мешалкина рассказала, что в ожидании отмены программы с господдержкой пик спроса на покупку новостроек придется на первый месяц лета. Последние желающие оформить ипотеку по льготным ставкам на старых условиях будут стараться успеть до 1 июля, до вступления в силу новых условий по льготным программам.
«Разумеется, после этого на рынке первичного жилья, где подавляющее большинство квартир в последние несколько лет приобреталось с помощью таких программ и субсидий от застройщиков, спрос на некоторое время просядет. Обычно участникам рынка требуется несколько месяцев, чтобы адаптироваться к новым реалиям, и чтобы сформировался новый отложенный спрос», — заявила эксперт.
Она добавила, что покупателям, особенно тем, кто планирует приобретать недвижимость в кредит, не стоит делать большие ставки на потенциальное снижение цен в ближайшей перспективе.
«После изменений 1 июля для большинства ставка по ипотеке вырастет сразу на 9-11%, а ипотечный платеж в два и более раз. Значительного снижения цен от застройщиков мы не ожидаем, так как у них накопилось достаточно денег от продаж в период действия льготных ипотечных программ. Кроме того, в течение третьего квартала могут быть разработаны дополнительные меры стимулирования спроса с участием застройщиков и банков, что также не будет способствовать падению цен на жилую недвижимость в среднесрочной перспективе», — подытожила собеседница.
Ранее в трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках.