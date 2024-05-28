Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Они рассказали, что водитель приехал на улицу Станиславского на автомобиле, на борту которого написано «Яндекс Доставка». Он бросил машину частично на тротуаре и частично на дороге возле путей, что стало помехой.
Из-за этого на участке не могут проехать трамваи, водители стоят и ждут разрешения ситуации. В итоге движение общественного транспорта оказалось парализовано.
Пользователи в комментариях написали, что в подобных случаях нужно вызывать эвакуатор. Другие раскритиковали водителя, который бросил таким образом автомобиль.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.
Также стало известно, что эколог хочет при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове.