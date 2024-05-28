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Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону

Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону

28 мая 2024, 10:18
Фото: Egor Myznik/Unsplash
Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за неправильной парковки оказалось парализовано движение трамваев, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что водитель приехал на улицу Станиславского на автомобиле, на борту которого написано «Яндекс Доставка». Он бросил машину частично на тротуаре и частично на дороге возле путей, что стало помехой.

Из-за этого на участке не могут проехать трамваи, водители стоят и ждут разрешения ситуации. В итоге движение общественного транспорта оказалось парализовано.

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Пользователи в комментариях написали, что в подобных случаях нужно вызывать эвакуатор. Другие раскритиковали водителя, который бросил таким образом автомобиль.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.

Также стало известно, что эколог хочет при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Трамваи#Тротуар#Происшествия
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