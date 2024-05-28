«Миллионы в месяц»: блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках

Она добавила, что также приходится заниматься анализом трендов, постоянно изучать новые творческие направления, которые могут помочь в развитии профессии, участвовать в различных мероприятиях. Кроме того, люди в этой профессии проводят СММ работу, например создают контент-план, анализируют контент и время публикации.