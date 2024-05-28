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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

«Миллионы в месяц»: блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках

«Миллионы в месяц»: блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках

28 мая 2024, 07:27
Фото: Unsplash
«Миллионы в месяц»: блогер рассказала ростовчанам о реальных заработках

Блогер Алиночка Князь рассказала ростовчанам о реальных доходах

В России, в том числе Ростовской области, блогеры могут зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц, рассказала RostovGazeta блогер и контент-мейкер Алина Князева.

Сколько зарабатывают блогеры

Девушка известна, как Алиночка Князь, а ее общая аудитория составляет 2,5 миллиона человек. По ее словам, заработки блогеров зависят от нескольких факторов.

«Можно ничего не получать, буквально ни копейки, можно заработать МРОТ, а можно зарабатывать миллионы в месяц. Все зависит от аудитории, медийности и деятельности блогера. При этом все они работают буквально каждый день и без выходных. Например, я веду 11 площадок. Каждый день нужно публиковать ролики практически во все соцсети. Но не с каждой платформы у меня есть доход. Некоторые соцсети я веду чисто для медийности, потому что это важно», — рассказала собеседница.

Какая занятость у блогеров

Алина Князева сообщила, что сделать одну публикацию в соцсетях занимает около часа. При этом стоит учитывать, что на разных площадках заходит свой контент, поэтому делать его приходится много. Где-то надо выкладывать видео вертикальные, где-то горизонтальные.

«Люди видят лишь готовое видео, но на деле процесс достаточно длинный: нужно создать идею, написать сценарий, подготовиться к съемке, отснять материал, обработать, озвучить и только потом выложить. Какие-то видео снимаются быстро, буквально за несколько минут или часов, другие же видео могут создаваться несколько дней, а иногда и недель», — отметила блогер.
«Какие-то видео снимаются быстро, буквально за несколько минут или часов, другие же видео могут создаваться несколько дней, а иногда и недель», — отметила блогер.«Какие-то видео снимаются быстро, буквально за несколько минут или часов, другие же видео могут создаваться несколько дней, а иногда и недель», — отметила блогер.
«Какие-то видео снимаются быстро, буквально за несколько минут или часов, другие же видео могут создаваться несколько дней, а иногда и недель», — отметила блогер.
Фото: Unsplash

Она добавила, что также приходится заниматься анализом трендов, постоянно изучать новые творческие направления, которые могут помочь в развитии профессии, участвовать в различных мероприятиях. Кроме того, люди в этой профессии проводят СММ работу, например создают контент-план, анализируют контент и время публикации.

«Работы у блогеров много, но за то, что ты просто выкладываешь, тебе никто платить не будет. Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития: можно вести эфиры и зарабатывать на донатах, на некоторых площадках есть встроенная монетизация. Иногда могут заказывать рекламу», — уточнила Алина Князева.

Какой контент снимать

Руководитель стратегического маркетинга Автохолдинга «Барс» Александра Веретено рассказала RostovGazeta, что в России популярны следующие темы:

  • лайфстайл и влоги, они включают повседневную жизнь, путешествия, покупки;
  • обзоры новых устройств, это подходит для тех, кто увлекается техническими новинками.
  • рецепты, обзоры предприятий общепита, советы по приготовлению блюд;
  • курсы, уроки, советы по изучению новых навыков и личностному росту;
  • стримы, обзоры игр, геймплей и турниры.
Какой контент сниматьКакой контент снимать
Какой контент снимать
Фото: Unsplash

Алина Князева подчеркнула, что если вас интересует профессия блогера, то для начала стоит ее хорошо изучить, понять все плюсы и минусы.

«Однако не бойтесь пробовать себя в новой творческой профессии. Возможно следующим блогером-миллионником станете именно вы», — отметила собеседница.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области будут получать по 100 тысяч рублей через 12 лет, но не все.

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