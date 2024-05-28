Назад в 1902-й год. Бежим по новому маршруту в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Найдите попутчиков, чтобы было с кем словом обмолвиться, дорога дальняя. Начинается она от парка Плевена. Так называется город-побратим Ростова-на-Дону. В честь крепкой дружбы здесь установлен памятник. Осенью у вас под ногами будет шуршать самая разнообразная листва, а летом на вас точно произведет впечатление аллея роз, ароматы упоительные. В центре парка — фонтан, где вас поприветствуют фигуры балерины и музыканта.
Гулять по этому парку можно часами, но мы движемся дальше — к Храму Сергия Радонежского. Его прототипом стала жемчужина русского белокаменного зодчества — Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Сходство не только внешнее. Внутреннее убранство копирует иконописный стиль 15 века. Храмовый комплекс состоит из двух частей: малого деревянного храма, посвященного ученику Святого Сергия — Андрею Рублеву, и большой белокаменной церкви. Здесь не просто проходят богослужения, это духовно- культурный и образовательный центр, в котором возрождают различные виды церковного искусства, работают с детьми и молодежью.
От храмового комплекса двигаемся в сторону Церкви Троицы Живоначальной. Это восстановленная копия церкви, стоявшей еще в крепости Димитрия Ростовского. Как и многие храмы, она не пережила советский период, поэтому ее возрождали практически с нуля. Сделав фото на память, отправляемся к смотровой площадке «Стачке 1902-го года» на встречу к борцам за свои права — памятнику рабочим, устроившим забастовку, требуя справедливых условий труда. Восстание было жестоко подавлено, но память об этом событии хранится до сих пор. С высоты открываются шикарные виды, отличные снимки гарантированы. Здесь можно задержаться, так как маршрут подошел к концу.