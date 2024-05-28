Назад в 1902-й год. Бежим по новому маршруту в Ростове-на-Дону

От храмового комплекса двигаемся в сторону Церкви Троицы Живоначальной. Это восстановленная копия церкви, стоявшей еще в крепости Димитрия Ростовского. Как и многие храмы, она не пережила советский период, поэтому ее возрождали практически с нуля. Сделав фото на память, отправляемся к смотровой площадке «Стачке 1902-го года» на встречу к борцам за свои права — памятнику рабочим, устроившим забастовку, требуя справедливых условий труда. Восстание было жестоко подавлено, но память об этом событии хранится до сих пор. С высоты открываются шикарные виды, отличные снимки гарантированы. Здесь можно задержаться, так как маршрут подошел к концу.