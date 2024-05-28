Названа дата, когда Ростов-на-Дону накроет 32-градусной жарой

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Во вторник и среду, 28 и 29 мая, температура составит +29 градусов. Должна быть облачная погода с сильным ветром.
В четверг в городе начнутся дожди, температура при этом не изменится. Ветер будет уже не таким сильным.
В пятницу вернется облачная погода и потеплеет до +31 градуса. В субботу снова прогнозируют осадки.
В воскресенье, 2 июня, термометры покажут примерно +32 градуса. Местным жителям обещают облачную погоду.
Согласно прогнозам, в ночь на пятницу и воскресенье ожидаются дожди.
Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в донском регионе.