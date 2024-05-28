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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Жара в 32 градуса ожидается в Ростове-на-Дону со 2 июня

Названа дата, когда Ростов-на-Дону накроет 32-градусной жарой

28 мая 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney

Жара в 32 градуса ожидается в Ростове-на-Дону со 2 июня

В Ростове-на-Дону в конце этой недели наступит жаркая погода, сообщили синоптики.

Во вторник и среду, 28 и 29 мая, температура составит +29 градусов. Должна быть облачная погода с сильным ветром.

В четверг в городе начнутся дожди, температура при этом не изменится. Ветер будет уже не таким сильным.

В пятницу вернется облачная погода и потеплеет до +31 градуса. В субботу снова прогнозируют осадки.

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В воскресенье, 2 июня, термометры покажут примерно +32 градуса. Местным жителям обещают облачную погоду.

Согласно прогнозам, в ночь на пятницу и воскресенье ожидаются дожди.

Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
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