Не только из-за морозов: аграрии предрекли подорожание ягод на Дону на треть

Аграрии отмечают, что причина скачка цен не только в майских заморозках, уничтоживших часть урожая. На инфляцию влияет общая ситуация в экономике. Себестоимость выращивания ягод и фруктов стала выше из-за больших трат на логистику, бензин, зарплаты и так далее. Свою негативную роль сыграло падение рубля и сложности с поставками удобрений.