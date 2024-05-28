Не только из-за морозов: аграрии предрекли подорожание ягод на Дону на треть

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Местами стоимость за килограмм клубники достигла 600 рублей. Ягоды и фрукты дорожают по всей стране. Эксперты фиксируют рост стоимости черешни, абрикосов и персиков на 15-30%.
Аграрии отмечают, что причина скачка цен не только в майских заморозках, уничтоживших часть урожая. На инфляцию влияет общая ситуация в экономике. Себестоимость выращивания ягод и фруктов стала выше из-за больших трат на логистику, бензин, зарплаты и так далее. Свою негативную роль сыграло падение рубля и сложности с поставками удобрений.
Ранее сообщалось, что стоимость кастрюли окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове.