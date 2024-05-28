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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Не только из-за морозов: аграрии предрекли подорожание ягод на Дону на треть

Не только из-за морозов: аграрии предрекли подорожание ягод на Дону на треть

28 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
Не только из-за морозов: аграрии предрекли подорожание ягод на Дону на треть

Аграрии предрекли подорожание ягод на треть в Ростовской области

Клубника уже подорожала на 20%, поднятие цен коснется и других летних ягод, пишут «Новые известия».

Местами стоимость за килограмм клубники достигла 600 рублей. Ягоды и фрукты дорожают по всей стране. Эксперты фиксируют рост стоимости черешни, абрикосов и персиков на 15-30%.

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Аграрии отмечают, что причина скачка цен не только в майских заморозках, уничтоживших часть урожая. На инфляцию влияет общая ситуация в экономике. Себестоимость выращивания ягод и фруктов стала выше из-за больших трат на логистику, бензин, зарплаты и так далее. Свою негативную роль сыграло падение рубля и сложности с поставками удобрений.

Ранее сообщалось, что стоимость кастрюли окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове.

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