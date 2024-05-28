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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

«Воют ночами»: как расплодились волки и шакалы на севере Ростовской области

Они не боятся людей: волки и шакалы расплодились на севере Ростовской области

28 мая 2024, 14:18
Фото: Unsplash
«Воют ночами»: как расплодились волки и шакалы на севере Ростовской области

Волки и шакалы расплодились на севере Ростовской области

В отсутствии детенышей у косуль, олених и лосих, охотники Ростовской области винят расплодившихся волков и шакалов. Об этом сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Фермеры рассказывают, что прежде при обработке полей в этот сезон всегда замечали поблизости косуль, олених и лосих с детенышами. Сейчас же животные бродят в одиночестве и сильно напуганы — убегают от любого шороха.

«Зима была сложная. Погонять на снегоходах волков и шакалов не получалось. Это же дорогостоящее мероприятие. Хищные звери расплодились. Если шакалу сложно отбить олененка у оленихи, то у косули — элементарно. А для волков и вовсе преград нет. Сейчас у копытных практически не осталось детенышей», — отмечает Алексей Лебедев.

Эксперт добавляет, что специалисты Минприроды проводят учет численности волков в Ростовской области. Однако официальные данные не совпадают с тем, что наблюдают жители сел на севере Ростовской области.

«Местные жители визуально насчитывают куда больше хищников, чем официально заявлено. Более того, волки активно размножаются. Да и волк сейчас пошел не простой — он не слишком боится человека», — сообщает собеседник.
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Пугающей для жителей северных районов стала «перекличка» волков меж собой в вечернее и ночное время.

«Жители Верхнедонского, Вешенского, Кашарского, Чертковского, Тарасовского и Миллеровского района жалуются, что достаточно часто слышат вой волков», — уточняет Алексей Лебедев.

Эколог напоминает, что летом волки-родители начнут «тренировать» своих волчат на охоту. И это время особенно опасно для сел.

летом волки-родители начнут «тренировать» своих волчат на охотулетом волки-родители начнут «тренировать» своих волчат на охоту
летом волки-родители начнут «тренировать» своих волчат на охоту
Фото: Unsplash
«Сейчас тепло. Детвора из населенных пунктов на севере Ростовской области часто ходит гулять в лес, на рыбалку, отходя далеко от дома. Чтобы не наткнуться на волков, делать этого сейчас не следует», — рекомендует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему не удается решить вопрос с численностью волков на севере Ростовской области.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Лес#Охота#Волки#Шакалы#Детеныши#Вой волков
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