Они не боятся людей: волки и шакалы расплодились на севере Ростовской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Фермеры рассказывают, что прежде при обработке полей в этот сезон всегда замечали поблизости косуль, олених и лосих с детенышами. Сейчас же животные бродят в одиночестве и сильно напуганы — убегают от любого шороха.
«Зима была сложная. Погонять на снегоходах волков и шакалов не получалось. Это же дорогостоящее мероприятие. Хищные звери расплодились. Если шакалу сложно отбить олененка у оленихи, то у косули — элементарно. А для волков и вовсе преград нет. Сейчас у копытных практически не осталось детенышей», — отмечает Алексей Лебедев.
Эксперт добавляет, что специалисты Минприроды проводят учет численности волков в Ростовской области. Однако официальные данные не совпадают с тем, что наблюдают жители сел на севере Ростовской области.
«Местные жители визуально насчитывают куда больше хищников, чем официально заявлено. Более того, волки активно размножаются. Да и волк сейчас пошел не простой — он не слишком боится человека», — сообщает собеседник.
Пугающей для жителей северных районов стала «перекличка» волков меж собой в вечернее и ночное время.
«Жители Верхнедонского, Вешенского, Кашарского, Чертковского, Тарасовского и Миллеровского района жалуются, что достаточно часто слышат вой волков», — уточняет Алексей Лебедев.
Эколог напоминает, что летом волки-родители начнут «тренировать» своих волчат на охоту. И это время особенно опасно для сел.
«Сейчас тепло. Детвора из населенных пунктов на севере Ростовской области часто ходит гулять в лес, на рыбалку, отходя далеко от дома. Чтобы не наткнуться на волков, делать этого сейчас не следует», — рекомендует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему не удается решить вопрос с численностью волков на севере Ростовской области.