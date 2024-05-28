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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Гигантскую опухоль нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту

Опухоль размером с абрикос нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту

28 мая 2024, 07:02
Фото: Pxhere
Гигантскую опухоль нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту

Опухоль размером с крупный абрикос нашли в голове ростовчанина

У жителя Ростовской области нашли в голове опухоль большого размера, сообщили в региональном Минздраве.

Мужчину несколько лет беспокоили тошнота и головокружение. Кроме того, у него начались проблемы со зрением и появилась неустойчивость при ходьбе.

Тогда 60-летний пациент обратился к неврологу и ему провели КТ. В результате у него обнаружили гигантскую опухоль, ее размеры составляли 37×44×61мм.

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«Пациента госпитализировали в Москву, где полностью удалили новообразование. Этот случай показывает, как важно контролировать состояние своего здоровья», — говорится в публикации.

Добавим, что сейчас информации о состоянии мужчины пока нет.

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До этого врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.

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#Илья Протвинов#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минздрав#Тошнота
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