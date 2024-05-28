Опухоль размером с абрикос нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Мужчину несколько лет беспокоили тошнота и головокружение. Кроме того, у него начались проблемы со зрением и появилась неустойчивость при ходьбе.
Тогда 60-летний пациент обратился к неврологу и ему провели КТ. В результате у него обнаружили гигантскую опухоль, ее размеры составляли 37×44×61мм.
«Пациента госпитализировали в Москву, где полностью удалили новообразование. Этот случай показывает, как важно контролировать состояние своего здоровья», — говорится в публикации.
Добавим, что сейчас информации о состоянии мужчины пока нет.
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