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Published Сегодня, 08:47

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«Пчелы и медоносы померзли»: Ростовская область рискует остаться без меда

«Пчелы и медоносы померзли»: Ростовская область рискует остаться без меда

28 мая 2024, 08:47
Фото: Pxhere
«Пчелы и медоносы померзли»: Ростовская область рискует остаться без меда

Ростовская область рискует остаться без меда из-за майских заморозков

Ситуация с производством меда в этом году из-за погодных условий будет крайне тяжелая в Ростовской области. Об этом RostovGazeta сообщили производители северных районов региона.

Напомним, что заморозки на севере Ростовской области привели к гибели посевов. Одни труженики села планируют пересеивать погибшие посевы, другие не хотят этого делать.

«У знакомого вымерзла кукуруза, пересеивать он не стал. Решил оставить землю под парами. Аграрии понесли серьезные потери — они же потратили деньги на семена, на солярку, на удобрения. А порадует ли погода впредь, предсказать сложно», — отмечает производитель меда, не пожелавший публиковать свое имя.
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Собеседник разъясняет, что ранняя оттепель, когда резко поднялась температура, помогла росту растений, однако тут же ударили заморозки.

«Пчелы померзли. Те, которые смогли выжить, стали болеть. Пока они восстанавливаются. Мало того, что померзли пчелы, померзла и акация, испортились медоносы. И так за минувшие годы с производством меда были сложности, а сейчас и вовсе ситуация очень тяжелая», — резюмирует производитель.

Ранее RostovGazeta сообщала, что заморозки вызвали гибель урожая ягод и фруктов на севере Ростовской области.

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