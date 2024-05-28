Появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Во время земляных работ в Таганроге обнаружили бомбу времен ВОВ. После этого на место прибыли специалисты, чтобы обезвредить находку.
«Авиабомбу вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва», — рассказали в управлении. Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показан момент взрыва.
Известно, что бомбу обнаружили 22 мая, а обезвредили ее 24 числа. На какой именно территории ее нашли, не раскрывается.
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Также стало известно, что больше трех сотен бомб нашли в регионе в 2023 году.
До этого в регионе взорвали 50-килограммовую бомбу.