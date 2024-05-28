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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области

Появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области

28 мая 2024, 11:21
Фото: МЧС России по Ростовской области
Появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области

В Ростовской области взорвали найденную авиабомбу

В Ростовской области удалось обезвредить найденную авиабомбу, сообщили в региональном УМЧС.

Во время земляных работ в Таганроге обнаружили бомбу времен ВОВ. После этого на место прибыли специалисты, чтобы обезвредить находку.

«Авиабомбу вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва», — рассказали в управлении. Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показан момент взрыва.

Очевидцы сообщили о звуках взрыва в небе над Таганрогом
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Видео: МЧС по

Известно, что бомбу обнаружили 22 мая, а обезвредили ее 24 числа. На какой именно территории ее нашли, не раскрывается.

Читайте также о том, как в донском регионе рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы.

Также стало известно, что больше трех сотен бомб нашли в регионе в 2023 году.

До этого в регионе взорвали 50-килограммовую бомбу.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Авиабомба
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