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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

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«Помощники или пакостники?»: эколог рассказал о вреде от бобров в Ростовской области

Расплодившиеся в Ростовской области бобры стали угрозой сельскому хозяйству

28 мая 2024, 13:01
Фото: Larry Lamsa/cc by 2.0/flickr.com
«Помощники или пакостники?»: эколог рассказал о вреде от бобров в Ростовской области
Численность бобров необходимо регулировать. Но в Ростовской области этим никто не занимается. Бобры наносят очевидный вред, при том, что при комплексном подходе могли бы приносить пользу, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Эколог рассказывает, что в Ростовской области бобры появились пару десятков лет назад. Тогда они совсем редко попадались людям на глаза. В основном их замечали на севере региона. Однако со временем бобры стали мигрировать на юг области.

«Скорее всего, это связано с изменением климата или электромагнитных полей. Нередко наши егеря и местные жители видели, как зверек бежал по степи. Как он там оказывался — непонятно», — отмечает Алексей Лебедев.

Бобры находили маленький ручеек, выкапывали ямку.

«В некоторых местах они создавали небольшие озерца, улучшая обстановку, поскольку наличие воды всегда хорошо. Однако в большинстве случаев их деятельность стала походить на вредительство», — констатирует собеседник.

Спикер разъясняет, что в сельскохозяйственных районах Ростовской области, где идет распашка земель, бобры перекрывают русла ручьев и маленьких рек, затапливая сенокосы и поля. Фермеры остаются без сельскохозяйственных земель, ведь сеять по залитому болоту невозможно.

сеять по залитому болоту невозможносеять по залитому болоту невозможно
сеять по залитому болоту невозможно
Фото: donland.ru
Бобров посчитали в Ростовской области
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«Еще одной пакостью от этих грызунов стало уничтожение и без того скудных в Ростовской области лесонасаждений по берегам небольших рек. А эти лесополосы являются естественными берегоукреплениями», — говорит эколог.

Особенно ярко, по словам собеседника, это видно по дельте Дона в Азовском районе — за Рогожкино. На островах бобры уничтожили тополя, которыми укрепляли берега ериков. Там получился размыв, заиливание, потеря водных площадей, пусть и не в больших масштабах.

На островах бобры уничтожили тополя, которыми укрепляли берега ериковНа островах бобры уничтожили тополя, которыми укрепляли берега ериков
На островах бобры уничтожили тополя, которыми укрепляли берега ериков
Фото: Unsplash
«И самое обидное, что наши контролирующие ведомства — Минприроды, Минсельхоз, никак не реагируют на расплодившихся бобров. А ведь из этого вполне можно вынести пользу. Организовать отлов животных и перевезти в то место, где они будут оказывать помощь. Например, высадить небольшой лесок, где есть ручеек, и бобры сами сделают там озеро. Но для этого должен быть комплексный подход. А в Ростовской области никакой заинтересованности в этом не наблюдается», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто и как отвечает за зеленые насаждения в Ростове.

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