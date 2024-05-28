Расплодившиеся в Ростовской области бобры стали угрозой сельскому хозяйству

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Эколог рассказывает, что в Ростовской области бобры появились пару десятков лет назад. Тогда они совсем редко попадались людям на глаза. В основном их замечали на севере региона. Однако со временем бобры стали мигрировать на юг области.
«Скорее всего, это связано с изменением климата или электромагнитных полей. Нередко наши егеря и местные жители видели, как зверек бежал по степи. Как он там оказывался — непонятно», — отмечает Алексей Лебедев.
Бобры находили маленький ручеек, выкапывали ямку.
«В некоторых местах они создавали небольшие озерца, улучшая обстановку, поскольку наличие воды всегда хорошо. Однако в большинстве случаев их деятельность стала походить на вредительство», — констатирует собеседник.
Спикер разъясняет, что в сельскохозяйственных районах Ростовской области, где идет распашка земель, бобры перекрывают русла ручьев и маленьких рек, затапливая сенокосы и поля. Фермеры остаются без сельскохозяйственных земель, ведь сеять по залитому болоту невозможно.
«Еще одной пакостью от этих грызунов стало уничтожение и без того скудных в Ростовской области лесонасаждений по берегам небольших рек. А эти лесополосы являются естественными берегоукреплениями», — говорит эколог.
Особенно ярко, по словам собеседника, это видно по дельте Дона в Азовском районе — за Рогожкино. На островах бобры уничтожили тополя, которыми укрепляли берега ериков. Там получился размыв, заиливание, потеря водных площадей, пусть и не в больших масштабах.
«И самое обидное, что наши контролирующие ведомства — Минприроды, Минсельхоз, никак не реагируют на расплодившихся бобров. А ведь из этого вполне можно вынести пользу. Организовать отлов животных и перевезти в то место, где они будут оказывать помощь. Например, высадить небольшой лесок, где есть ручеек, и бобры сами сделают там озеро. Но для этого должен быть комплексный подход. А в Ростовской области никакой заинтересованности в этом не наблюдается», — резюмирует эксперт.
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