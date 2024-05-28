Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Российские военные смогли взять в плен французского офицера, воевавшего на стороне ВСУ. Депутат Александр Бородай отметил, что это не первый иностранец, которого смогли взять в плен. По мнению Бородая, военнослужащий сможет помочь в достижении стратегических и тактических задач.
«Я, честно, даже не задумывался, какова их дальнейшая судьба. Какова будет его учесть? Тут может быть масса всяких вариантов, как тактических, оперативно-тактических, так и стратегических соображений по распоряжению такого рода пленникам», — говорит эксперт.
Сам французский офицер сейчас находится в тяжелом состоянии из-за боевого ранения.
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