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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

Фото для иллюстрации

Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника

28 мая 2024, 15:28
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Взятый в плен французский наемник может помочь в достижении тактических целей ВС РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Российские военные смогли взять в плен французского офицера, воевавшего на стороне ВСУ. Депутат Александр Бородай отметил, что это не первый иностранец, которого смогли взять в плен. По мнению Бородая, военнослужащий сможет помочь в достижении стратегических и тактических задач.

«Я, честно, даже не задумывался, какова их дальнейшая судьба. Какова будет его учесть? Тут может быть масса всяких вариантов, как тактических, оперативно-тактических, так и стратегических соображений по распоряжению такого рода пленникам», — говорит эксперт.

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Сам французский офицер сейчас находится в тяжелом состоянии из-за боевого ранения.

Ранее шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне боевых действий.

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