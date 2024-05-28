Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника

«Я, честно, даже не задумывался, какова их дальнейшая судьба. Какова будет его учесть? Тут может быть масса всяких вариантов, как тактических, оперативно-тактических, так и стратегических соображений по распоряжению такого рода пленникам», — говорит эксперт.