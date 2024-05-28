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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО

Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО

28 мая 2024, 12:53
Фото: Unsplash
Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО
В Ростове-на-Дону огласили приговор гражданину Украину по делу о шпионаже, сообщили в региональном УФСБ.

Удалось выяснить, что Иван Милованов находился в зоне спецоперации, где собирал информацию о российских войсках. Все данные он через мессенджер передавал ГУР МО Украины.

В управлении уточнили, что эти сведения могли быть использованы представителями ВСУ, чтобы атаковать расположения российских подразделений. По данному факту завели уголовное дело, а теперь суд огласил приговор.

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Милованова приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.

Ранее в Ростовской области ФСБ задержали пособника украинской разведки.

Кроме того, в донской столице осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шпионаж#УФСБ
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