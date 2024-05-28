Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Удалось выяснить, что Иван Милованов находился в зоне спецоперации, где собирал информацию о российских войсках. Все данные он через мессенджер передавал ГУР МО Украины.
В управлении уточнили, что эти сведения могли быть использованы представителями ВСУ, чтобы атаковать расположения российских подразделений. По данному факту завели уголовное дело, а теперь суд огласил приговор.
Милованова приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области ФСБ задержали пособника украинской разведки.
Кроме того, в донской столице осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии.