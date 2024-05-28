«Синара» распланирует под трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Власти Ростова выдали разрешение компании «Синара» подготовить документы по планировке земли для четвертого этапа модернизации городских трамваев. Речь идет об участке на улице Ереванская в районе Нахичевани. Распланировать там хотят 2,5 гектара земли.
Выполнять работы «Синара» будет в течение года.
Ранее в Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая в Левенцовке. Пути для трамвая там начали прокладывать в прошлом году. Скоро на экспертизу отправят проект трамвайной линии от улицы Малиновского до площади Мичурина.