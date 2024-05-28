rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Для скоростного трамвая в Ростове распланируют участок земли в Нахичевани

«Синара» распланирует под трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове

28 мая 2024, 16:18
Фото: 1MI
Для скоростного трамвая в Ростове распланируют участок земли в Нахичевани
Для скоростного трамвая в Ростове распланируют участок земли в Нахичевани, следует из документов на сайте городской администрации.

Власти Ростова выдали разрешение компании «Синара» подготовить документы по планировке земли для четвертого этапа модернизации городских трамваев. Речь идет об участке на улице Ереванская в районе Нахичевани. Распланировать там хотят 2,5 гектара земли.

Голубев: проект скоростного трамвая в Ростове обойдется дороже, чем аэропорт Платов
Узнать подробнее

Выполнять работы «Синара» будет в течение года.

Ранее в Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая в Левенцовке. Пути для трамвая там начали прокладывать в прошлом году. Скоро на экспертизу отправят проект трамвайной линии от улицы Малиновского до площади Мичурина.

Читайте также:
Бывший мэр Чернышев назвал причины, из-за которых Ростов остался без метроВласти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 году
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области плодятся шакалы и фейки об атаках дронов
Сегодня, 15:26
Ростовский депутат Бородай сообщил о судьбе пленного французского наемника
Сегодня, 15:28
Волки уничтожили молодняк сурков-байбаков на севере Ростовской области
Сегодня, 13:31
«Пчелы и медоносы померзли»: Ростовская область рискует остаться без меда
Сегодня, 08:47
Расплодившиеся в Ростовской области бобры стали угрозой сельскому хозяйству
Сегодня, 13:01
СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта
Сегодня, 08:21
"