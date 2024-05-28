«Синара» распланирует под трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове

Ранее в Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая в Левенцовке. Пути для трамвая там начали прокладывать в прошлом году. Скоро на экспертизу отправят проект трамвайной линии от улицы Малиновского до площади Мичурина.