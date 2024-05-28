Сколько стоят билеты из Ростова в Москву и на чем можно добраться

Если у вас есть свободное время и вы планируете делать остановки в живописных местах во время поездки, то вам придется съезжать с платной трассы. В таких местах дорога часто будет двухполосной, что может вызвать трудности при обгоне. Кроме того, из-за большого количества населенных пунктов на трассе скорость движения может быть ограничена до 40–60 км/ч.