rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Сколько стоят билеты из Ростова в Москву и на чем можно добраться

Сколько стоят билеты из Ростова в Москву и на чем можно добраться

28 мая 2024, 04:33
Фото: rostovgazeta.ru
Сколько стоят билеты из Ростова в Москву и на чем можно добраться
После закрытия аэропорта Платов в Ростове-на-Дону пассажиры выбирают другие способы добраться до Москвы. Сколько стоят билеты, в материале RostovGazeta.

Стоимость билетов на поезд

Стоимость за билет на поезде в среднем начинается от нескольких тысяч рублей. Например, плацкарт обойдется не дешевле 3 тысяч рублей.

Билеты в купе разбирают очень быстро, на июнь их почти не осталось. Но, например, в середине июня можно уехать в Москву за 8 тысяч рублей. Таких мест осталось буквально несколько в разных вагонах.

Если есть желание поехать в СВ, то придется в среднем заплатить от 8 тысяч до 11 тысяч рублей. Это спальный вагон, в котором от восьми до 10 купе по два спальных места, оба расположены снизу.

Самый дорогой билет обойдется в 77 тысяч рублей.

Отметим, что в вагонах класса «Люкс» все купе представлены двухместными. Каждое купе состоит из двух помещений: гостиной-спальни и санитарно-гигиенической комнаты. В этом случае предусмотрена увеличенная площадь, она в два или полтора раза больше стандартных купе.

Внутри каждого купе имеется индивидуальный кондиционер, телевизор, шкаф и сейф. В санузле оборудованы туалет с биде, раковина и душ.

Стоимость за билет на поезде в среднем начинается от двух тысяч рублей.Стоимость за билет на поезде в среднем начинается от двух тысяч рублей.
Стоимость за билет на поезде в среднем начинается от двух тысяч рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

Стоимость автобуса Ростов — Москва

Стоимость билета на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей, в пути придется провести почти 16 часов. Цены достигают 3,4 тысячи рублей за поездку в одну сторону, все зависит от даты и времени поездки.

Доехать на машине из Ростова до Москвы

Длина маршрута из Ростова до Москвы составляет примерно 1080 километров. Основная часть путешествия будет проходить по трассе М-4 «Дон», главной автостраде, соединяющей Москву с южными регионами России. Это современная дорога, обеспеченная освещением, обильными автозаправочными станциями и местами для отдыха. Практически на всем протяжении платной части трассы имеются четыре полосы с разделительным барьером между потоками. Рекомендуемая скорость варьируется от 90 до 130 километров в час в зависимости от участка.

Использование транспондера значительно облегчит проезд по платным дорогам, ускорив процесс оплаты на каждом участке. Это особенно актуально во время большого трафика, в «пиковый» сезон, на выходных и праздничные дни.

Если у вас есть свободное время и вы планируете делать остановки в живописных местах во время поездки, то вам придется съезжать с платной трассы. В таких местах дорога часто будет двухполосной, что может вызвать трудности при обгоне. Кроме того, из-за большого количества населенных пунктов на трассе скорость движения может быть ограничена до 40–60 км/ч.

В среднем придется потратить около 110 литров бензина, поэтому на поездку в одну сторону уйдет 5,5 тысячи рублей.

Стоимость билета на одного человека составляет 1,6 тысячи рублейСтоимость билета на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей
Стоимость билета на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей
Фото: donland.ru

Из Ростова в Москву на теплоходе

Попасть в столицу можно и на теплоходе, но это уже будет в рамках круиза. В путешествии придется провести 12 дней, а стоимость составляет 143 тысячи рублей.

В стоимость включено:

  • Проживание на протяжении всего маршрута в каюте выбранного класса — она закрепляется за вами;
  • Трехразовое питание: завтрак — шведский стол (вода, чай, кофе включены), обед и ужин — по заказному меню (вода, чай, кофе включены);
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза.
В путешествии придется провести 12 дней, а стоимость составляет 143 тысячи рублейВ путешествии придется провести 12 дней, а стоимость составляет 143 тысячи рублей
В путешествии придется провести 12 дней, а стоимость составляет 143 тысячи рублей
Фото: donland.ru

Читайте также о том, как в Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле.

Читайте также:
Пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в РостовеПутин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Автобус#Поезд#Ростов#Билеты#Маршрут
Подпишитесь
Бизнесмена арестовали по подозрению в передаче взятки судье в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:33
Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии
Сегодня, 04:59
Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов
Вчера, 18:11
Жители Ростовской области стали отказываться от новых кредитов
Вчера, 18:11
Названа дата, когда Ростов-на-Дону накроет 32-градусной жарой
Сегодня, 05:52
СК10 выходит в «Космос»: в центре Ростова стартует строительство нового объекта
Сегодня, 08:21
"