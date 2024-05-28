Сколько стоят билеты из Ростова в Москву и на чем можно добраться

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Стоимость за билет на поезде в среднем начинается от нескольких тысяч рублей. Например, плацкарт обойдется не дешевле 3 тысяч рублей.
Билеты в купе разбирают очень быстро, на июнь их почти не осталось. Но, например, в середине июня можно уехать в Москву за 8 тысяч рублей. Таких мест осталось буквально несколько в разных вагонах.
Если есть желание поехать в СВ, то придется в среднем заплатить от 8 тысяч до 11 тысяч рублей. Это спальный вагон, в котором от восьми до 10 купе по два спальных места, оба расположены снизу.
Самый дорогой билет обойдется в 77 тысяч рублей.
Отметим, что в вагонах класса «Люкс» все купе представлены двухместными. Каждое купе состоит из двух помещений: гостиной-спальни и санитарно-гигиенической комнаты. В этом случае предусмотрена увеличенная площадь, она в два или полтора раза больше стандартных купе.
Внутри каждого купе имеется индивидуальный кондиционер, телевизор, шкаф и сейф. В санузле оборудованы туалет с биде, раковина и душ.
Стоимость билета на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей, в пути придется провести почти 16 часов. Цены достигают 3,4 тысячи рублей за поездку в одну сторону, все зависит от даты и времени поездки.
Длина маршрута из Ростова до Москвы составляет примерно 1080 километров. Основная часть путешествия будет проходить по трассе М-4 «Дон», главной автостраде, соединяющей Москву с южными регионами России. Это современная дорога, обеспеченная освещением, обильными автозаправочными станциями и местами для отдыха. Практически на всем протяжении платной части трассы имеются четыре полосы с разделительным барьером между потоками. Рекомендуемая скорость варьируется от 90 до 130 километров в час в зависимости от участка.
Использование транспондера значительно облегчит проезд по платным дорогам, ускорив процесс оплаты на каждом участке. Это особенно актуально во время большого трафика, в «пиковый» сезон, на выходных и праздничные дни.
Если у вас есть свободное время и вы планируете делать остановки в живописных местах во время поездки, то вам придется съезжать с платной трассы. В таких местах дорога часто будет двухполосной, что может вызвать трудности при обгоне. Кроме того, из-за большого количества населенных пунктов на трассе скорость движения может быть ограничена до 40–60 км/ч.
В среднем придется потратить около 110 литров бензина, поэтому на поездку в одну сторону уйдет 5,5 тысячи рублей.
Попасть в столицу можно и на теплоходе, но это уже будет в рамках круиза. В путешествии придется провести 12 дней, а стоимость составляет 143 тысячи рублей.
В стоимость включено: