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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Уголовное дело возбуждено по факту навала судна на железнодорожный мост на реке Дон в Ростове

Столкновение сухогруза с мостом в Ростове нанесло ущерб в миллион рублей

28 мая 2024, 17:02
Фото: Аргументы и факты — Ростов
Уголовное дело возбуждено по факту навала судна на железнодорожный мост на реке Дон в Ростове
Уголовное дело возбуждено по факту навала судна на железнодорожный мост на реке Дон в Ростове, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Ростовский следственный отдел на транспорте завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Поводом для разбирательств стало происшествие 26 мая на реке Дон в Ростове. Сухогруз Zelenga, двигаясь по реке, столкнулся с опорой железнодорожного моста.

Появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове
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В результате инцидента обошлось без пострадавших. Повреждения получил сам сухогруз и часть моста. Ущерб от происшествия собственник судна и «РЖД» оценили в сумму более миллиона рублей.

Возможной причиной столкновения может быть неисправность рулевого управления.

Напомним, в день инцидента движение на реке Дон в Ростове приостановили на определенное время. Судна бросили якоря. Поезда же шли через мост медленнее обычного. Сухогруз Zelenga отбуксировали к причалу. В устранении последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.

Помимо следователей, расследованием инцидента занималась прокуратура.

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