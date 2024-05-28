Столкновение сухогруза с мостом в Ростове нанесло ущерб в миллион рублей

Напомним, в день инцидента движение на реке Дон в Ростове приостановили на определенное время. Судна бросили якоря. Поезда же шли через мост медленнее обычного. Сухогруз Zelenga отбуксировали к причалу. В устранении последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.