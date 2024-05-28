Столкновение сухогруза с мостом в Ростове нанесло ущерб в миллион рублей

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Ростовский следственный отдел на транспорте завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Поводом для разбирательств стало происшествие 26 мая на реке Дон в Ростове. Сухогруз Zelenga, двигаясь по реке, столкнулся с опорой железнодорожного моста.
В результате инцидента обошлось без пострадавших. Повреждения получил сам сухогруз и часть моста. Ущерб от происшествия собственник судна и «РЖД» оценили в сумму более миллиона рублей.
Возможной причиной столкновения может быть неисправность рулевого управления.
Напомним, в день инцидента движение на реке Дон в Ростове приостановили на определенное время. Судна бросили якоря. Поезда же шли через мост медленнее обычного. Сухогруз Zelenga отбуксировали к причалу. В устранении последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.
Помимо следователей, расследованием инцидента занималась прокуратура.