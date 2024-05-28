Студент погиб возле остановки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По их словам, на проспекте Михаила Нагибина возле остановочного комплекса водитель Suzuki сбила парня во вторник, 28 мая. Они рассказали, что он скончался от полученных травм.
«Рядом громко рыдала водитель, которая его сбила», — говорится в публикации.
Один из очевидцев рассказал, как все произошло.
«Парень стоял на остановке, женщина из среднего ряда начала перестраиваться вправо, подрезав машину в другом ряду, ее занесло, она вылетела на тротуар, снесла ограждение, где находился молодой человек», — сообщил ростовчанин.
Пользователи в комментариях выразили соболезнования.
«Бедный мальчик. Ну как так», — пишут горожане. Кроме того, они раскритиковали женщину, которая была с маленьким ребенком и остановилась посмотреть на последствия аварии.
«Зачем это ребенку?», — интересуются пользователи. В целом на месте происшествия собрались довольно много людей.
По информации регионального УГИБДД, водитель свернула направо и на тротуаре сбила 22-летнего пешехода. Он погиб до прибытия скорой.
Ранее авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону.