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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Студент погиб возле остановки в Ростове-на-Дону

Студент погиб возле остановки в Ростове-на-Дону

28 мая 2024, 12:18
Фото: Unsplash/для иллюстрации / видео ТГ канал «Это Ростов»
Студент погиб возле остановки в Ростове-на-Дону

Студента насмерть сбили возле остановки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля насмерть сбила молодого парня, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на проспекте Михаила Нагибина возле остановочного комплекса водитель Suzuki сбила парня во вторник, 28 мая. Они рассказали, что он скончался от полученных травм.

«Рядом громко рыдала водитель, которая его сбила», — говорится в публикации.

Один из очевидцев рассказал, как все произошло.

«Парень стоял на остановке, женщина из среднего ряда начала перестраиваться вправо, подрезав машину в другом ряду, ее занесло, она вылетела на тротуар, снесла ограждение, где находился молодой человек», — сообщил ростовчанин.

Пользователи в комментариях выразили соболезнования.

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Студент погиб возле остановки в Ростове-на-Дону
Видео: Unsplash/для иллюстрации / видео ТГ канал «Это Ростов»

«Бедный мальчик. Ну как так», — пишут горожане. Кроме того, они раскритиковали женщину, которая была с маленьким ребенком и остановилась посмотреть на последствия аварии.

«Зачем это ребенку?», — интересуются пользователи. В целом на месте происшествия собрались довольно много людей.

По информации регионального УГИБДД, водитель свернула направо и на тротуаре сбила 22-летнего пешехода. Он погиб до прибытия скорой.

Ранее авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Авария#Происшествия
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