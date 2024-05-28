Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Они рассказали, что коммунальная авария произошла в районе поликлиники. Здесь из земли начали вырываться потоки воды и топить прилегающую территорию.
Ростовчане рассказали, что потоки воды устремились в сквер.
«Ну что, нам скоро воду отключат?», — пошутили пользователи в комментариях.
«Автор позвонил на горячую линию водоканала и спросил, есть ли заявка на прорыв?», — интересуются горожане.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее коммунальный фонтан топил улицу Малиновского в Ростове-на-Дону.
До этого подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в донской столице.