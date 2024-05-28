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Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии

Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии

28 мая 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы подтопило улицу на проспекте Сельмаш, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что коммунальная авария произошла в районе поликлиники. Здесь из земли начали вырываться потоки воды и топить прилегающую территорию.

Ростовчане рассказали, что потоки воды устремились в сквер.

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«Ну что, нам скоро воду отключат?», — пошутили пользователи в комментариях.

«Автор позвонил на горячую линию водоканала и спросил, есть ли заявка на прорыв?», — интересуются горожане.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее коммунальный фонтан топил улицу Малиновского в Ростове-на-Дону.

До этого подрядчик оставил без горячей воды 10 улиц в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Подтопление
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