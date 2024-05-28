В Ростовской области плодятся шакалы и фейки об атаках дронов

«Зима была сложная. Погонять на снегоходах волков и шакалов не получалось. Это же дорогостоящее мероприятие. Хищные звери расплодились. Если шакалу сложно отбить олененка у оленихи, то у косули — элементарно. А для волков и вовсе преград нет. Сейчас у копытных практически не осталось детенышей», — заключает эколог.