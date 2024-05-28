В Ростовской области плодятся шакалы и фейки об атаках дронов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В социальных сетях 28 мая стала распространяться информация о возможной атаке БПЛА на авиаремонтный завод в Таганроге. Позже градоначальник Андрей Фатеев заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Чиновник разъяснил, что о несуществующей атаке пишут в соцсетях провокаторы, желающие посеять панику. На деле же никаких атак на завод зафиксировано 28 мая не было.
Градоначальник призвал жителей Таганрога в случае возможной опасности обращаться за информацией только к официальным источникам.
Жители Новоалександровки в Азовском районе нашли целый котлован зловонных отходов рыбных и мясных продуктов. Рядом валялись коробки продуктов крупных сетевых ритейлеров. В котловане находились тонн костей животных и рыб.
Зарыть котлован прислали экскаваторщика. В «МЕТРО» заявили Don Mash, что свои отходы утилизируют в другом месте.
Как образовался котлован с костями в Новоалександровке, до конца не ясно. Власти поселка предпочли не давать официальных комментариев о ситуации.
Эколог Алексей Лебедев рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в Ростовской области расплодились волки и шакалы. Охотники в регионе заметили, что у косуль, лосей и других животных стало меньше детенышей. Взрослые особи часто гуляют в одиночестве и сильно напуганы. Виной тому, вероятно, и являются хищники.
«Зима была сложная. Погонять на снегоходах волков и шакалов не получалось. Это же дорогостоящее мероприятие. Хищные звери расплодились. Если шакалу сложно отбить олененка у оленихи, то у косули — элементарно. А для волков и вовсе преград нет. Сейчас у копытных практически не осталось детенышей», — заключает эколог.
Минприроды региона проводит учет численности волков в Ростовской области. Но официальные данные чиновников расходятся с наблюдениями экологов, охотников и местных жителей.
Также Лебедев обращает внимание, что волки перестали бояться человека. Поэтому стоит с осторожностью и тщательной подготовкой отправляться в леса и на рыбалку.